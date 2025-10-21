Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA predice quién sería eliminado y quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre Valentina, Luis Fernando, Pichingo, Michelle y Raúl quién no alcanzaría a pasar al Top 9 de MasterChef.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Eliminación MasterChef Celebrity
La IA predice quién sería eliminado y quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Tras un reto de salvación en el que la actriz Patty Grisales ganó y pasó al Top 9, pronto llegará un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity 2025.

¿Cuáles participantes ya ingresaron al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

Cinco celebridades aseguraron una semana más en el formato de cocina del Canal RCN, es decir, ingresaron al prestigioso Top 9. Dichas celebridades son: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Ricardo Vesga y Patricia Grisales.

Carolina Sabino fue la primera en entrar al Top 9, luego Violeta, Alejandra y Ricardo al ganar el reto en equipos cocinándole a las producciones del Canal RCN, y por último Patty al ganar el reto de salvación.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación para no entrar al Top 9 de MasterChef Celebrity?

Solo quedan cuatro cupos para el Top 9 y cinco participantes corren el riesgo de eliminación, quienes son: Valentina Taguado, Pichingo, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard.

MasterChef Celebrity 2025
Solo quedan cuatro cupos para el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En la eliminación cualquier cosa puede pasar, así que mientras se presenta el reto se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) que hiciera su predicción y diera el nombre del participante que en esta oportunidad sería eliminado de MasterChef Celebrity y quedaría fuera del Top 9.

¿Quién sería eliminado y no ingresaría al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

La respuesta que sentenció la IA fue que el eliminado sería el actor Raúl Ocampo, luego justificó la razón por la que llegó a este veredicto.

El jurado podría argumentar que, aunque el plato de Raúl Ocampo estuvo bien ejecutado, no tuvo personalidad ni ambición; eso es determinante cuando ya se acerca la recta final de la competencia.

Raúl Ocampo
Raúl Ocampo quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef, según la IA.

Probablemente escucharíamos comentarios como: “Tu plato está correcto, pero no compite con lo que vimos hoy en términos de emoción y riesgo” o “A estas alturas necesitamos ver algo memorable”. Raúl caería no por cometer un gran error, sino por no lograr un gran acierto, según la IA.

Cabe decir que Raúl Ocampo es creativo y puede que esa cualidad le funcione en el reto de eliminación, a la vez que su carisma suele atrapar en la cocina más importante del mundo.

Recuerda que puedes disfrutar todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Clic aquí.

