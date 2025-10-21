Karina García presumió el especial regalo que le hizo Manelyk previo al Stream Fighters 4
Karina García presumió el llamativo regalo que le dio Manelyk González previo a Stream Fighters 4.
Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar el inesperado y especial detalle que recibió por parte de la influenciadora mexicana Manelyk González justo antes de su enfrentamiento con Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.
¿Cuál fue el regalo que Manelyk González le envió a Karina García antes de Stream Fighters 4?
En un reciente video compartido en sus redes sociales, Karina García presumió el llamativo regalo que recibió de Manelyk González antes de subir al ring de Stream Fighters 4, el pasado sábado 18 de octubre.
Cabe destacar que Manelyk viajó desde México para acompañar a Karina en su enfrentamiento contra Karely Ruiz, quien finalmente se llevó la victoria pese al esfuerzo de la paisa.
A través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina mostró el enorme adorno floral con el que la sorprendió Manelyk, aunque lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba el bouquet.
"Miren esto tan hermoso que me dio mi bebé. O sea, háblenme de este jarrón tan caché... Esas son de las rosas más top, huelen delicioso"
¿Qué decía el mensaje que acompañaba las flores que Manelyk le regaló a Karina García?
En el video compartido por Karina García, la influenciadora dejó claro que el arreglo floral lo recibió antes de su enfrentamiento contra Karely Ruiz, pero que, en medio de todo el trajín de ese importante día, no pudo revisar la tarjeta hasta hace pocas horas.
En esta, Manelyk le expresaba a Karina lo importante y valiente que era por llevar a cabo este gran reto para el que se preparó durante meses. Asimismo, le dejó claro lo orgullosa que estaba de ella por haber aceptado este desafío con pasión, y le recordó lo mucho que la quería.
"Karina con doble 'L' al final, hoy es tu día y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti con el alma. Eres una mujer fuerte, valiente y con un corazón gigante. Una p3rra empoderada que p3l3a con garra, con pasión y con propósito. Pase lo que pase hoy, ya ganaste, porque tener tu entrega, tu esfuerzo y tu corazón es ganar en la vida. Te adoro, amiga, estoy contigo en cada golp3, en cada respiro, en cada victoria. Con todo mi amor, Manelyk."