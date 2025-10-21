Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reapareció en sus redes tras Stream Fighters con importante anuncio

Andrea Valdiri reapareció días después de su polémico enfrentamiento con Yina Calderón, y tiene importante anuncio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri rompe el silencio después de Stream Fighters con importante revelación
Tras su triunfo en Stream Fighters, Andrea Valdiri vuelve a redes con gran noticia. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri reapareció en sus redes sociales luego de tres días desde su polémico enfrentamiento con Yina Calderón en el Stream Fighters 4 para dar un importante anuncio a sus cientos de seguidores.

¿Cuál fue el anuncio que Andrea Valdiri realizó tras reaparecer en sus redes sociales?

En un par de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andrea Valdiri no solo marcó su regreso a las redes sociales tras su victoria en el Stream Fighters 4, sino que además realizó un emocionante anuncio.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.
¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

La creadora de contenido aprovechó para dar la bienvenida a sus nuevos seguidores aquellos que llegaron a su perfil tras su enfrentamiento con Yina Calderón y celebró el crecimiento de su comunidad de “Machis”.

Valdiri reveló emocionada que todo el proceso de preparación que llevó a cabo durante los últimos cuatro meses para presentarse en el evento deportivo y brindar el show que “toda Colombia estaba pidiendo” quedó registrado en un documental que próximamente lanzará en plataformas digitales, para que sus seguidores conozcan de primera mano cómo fue su experiencia.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el ring de boxeo?

Vale la pena recordar que, aunque Yina Calderón sí se presentó a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, al pasar tan solo 10 segundos decidió retirarse del combate y dejarle la victoria a la barranquillera generando todo tipo de reacciones tanto en el recinto como en las redes sociales.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su retiro. Foto | Canal RCN.

Y es que luego de este polémico momento se dieron a conocer clips en los que Calderón le mencionaba al réferi y a su equipo de trabajo que estaba segura que si continuaba Andrea Valdiri la iba a noquear, y no le iba a dar el gusto.

Sin embargo, esta versión fue cambiada horas más tarde por la misma polémica mujer, quien expresó de manera irónica en redes sociales que en realidad necesitaba generar polémica para sonar internacionalmente.

