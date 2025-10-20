El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

El cantante Altafulla reaccionó al enfrentamiento que protagonizó la influenciadora Karina García contra la mexicana Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'.

¿Cómo le fue a Karina García en Stream Fighters 4'?

El sábado 18 de octubre la creadora de contenido compitió en el ring de boxeo contra Karely Ruíz, quienes realizaron tres rounds, donde pusieron a gritar a sus fieles fanáticos animándolas.

Las dos demostraron todo su talento para este deporte y lo mucho que entrenaron para ese momento.

Aunque fue un enfrentamiento bastante reñido, la mexicana se llevó el último round, logrando la victoria.

Karina García se quedó sin oxígeno, pero logró permanecer de pie hasta el final, llevándose la admiración de su rival y de millones de sus fanáticos.

Además, se llevó todos los aplausos con su entrada, al llegar al enfrentamiento acompañada de la artista Yailin 'la más viral', quien interpretó la canción "Bing bong".

¿Altafulla reaccionó al enfrentamiento de Karina García en Stream Fighters 4?

Luego de la mediática ruptura entre Karina García y Altafulla, muchos de sus fanáticos estaban a la expectativa sobre si el cantante estaría presente en el evento debido a que antes de que terminaran él señaló que estaría apoyándola, pues estuvo a su lado en gran parte de su proceso y entrenamientos.

Sin embargo, el barranquillero no fue, pero causó revuelo entre sus fanáticos luego de que tuviera un curioso gesto con la paisa.

Luego de enfrentamiento, Karina García compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, un carrusel con fotografías de ella en el evento deportivo con un inspirador mensaje.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos, pero el like que más llamó la atención fue el que realizó el cantante Altafulla, quien todavía la sigue en redes sociales.

Este like no pasó desapercibido, pues muchos seguidores opinaron al respecto en redes sociales, algunos con la esperanza de una posible reconciliación, mientras que otros lo vieron como un gesto de apoyo y orgullo hacia la paisa.

Cabe destacar que, Karina García no sigue al cantante en redes sociales desde que anunció su ruptura.