Andrea Valdiri reveló qué le dijo en el ring a Yina Calderón tras su renuncia

Andrea Valdiri contó cómo vivió la renuncia de Yina Calderón a su enfrentamiento en pleno Stream Fifghters 4.

Andrea Valdiri y Yina Calderón
La influenciadora Andrea Valdiri reveló qué ocurrió en el ring de boxeo tras la renuncia de Yina Calderón a su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

¿Qué ocurrió entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Ambas creadoras de contenido protagonizaron el enfrentamiento de la noche en Stream Fighters 4, pues era el combate más esperado.

Yina Calderón renuncio a enfrentamiento contra Andrea Valdiri

Sin embargo, una vez las dos subieron al ring, la empresaria solo aguantó pocos segundos y renunció al enfrentamiento, según porque no quería darles el gusto de ver cómo la golp*aban.

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Yina Calderón en el ring de boxeo tras su renuncia?

La barranquillera ofreció una entrevista luego de la polémica situación a The Corner, a quien le confesó que ella le propuso a Yina Calderón no parar por respeto a los asistentes.

Andrea Valdiri sobre Yina Calderón

"Ella le dijo al referi no aguanto más y entonces yo le dije 'si quieres yo te doy pacito, pero sigamos, no dejes que la gente se vaya emput*da', te lo juro, le dije porque hay gente que pagó vuelos, una entrada aquí, personas conectadas, las discotecas en Colombia, es una vaina que no se puede mam*r gallo", dijo.

Señaló que cómo es capaz de amen*zar y decir un montón de cosas en redes sociales, indicando que la "muñequera" que ella le metió en esos segundos no es nada con la que le va a dar la vida.

El periodista le comentó que lo hizo Yina Calderón fue para cumplir el contrato y no tener que pagar la multa, por lo que, Andrea Valdiri contestó que por números no se puede subir a cualquier proyecto.

"Sé responsable, si no sabes que nunca haces ejercicio, no te metas en esto", agregó.

También detalló todos los esfuerzos que ella hizo para estar a la altura del evento y no haber sido respetada por su contrincante.

Dicha situación sigue dando de qué hablar en redes sociales, en su mayoría criticando el comportamiento de Yina Calderón, a quien además Westcol, el organizador del evento, decidió vetarla y no hacer nada más con ella.

