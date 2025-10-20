Andrea Valdiri reveló qué le dijo en el ring a Yina Calderón tras su renuncia

La influenciadora Andrea Valdiri reveló qué ocurrió en el ring de boxeo tras la renuncia de Yina Calderón a su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

¿Qué ocurrió entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Ambas creadoras de contenido protagonizaron el enfrentamiento de la noche en Stream Fighters 4, pues era el combate más esperado.

Sin embargo, una vez las dos subieron al ring, la empresaria solo aguantó pocos segundos y renunció al enfrentamiento, según porque no quería darles el gusto de ver cómo la golp*aban.

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Yina Calderón en el ring de boxeo tras su renuncia?

La barranquillera ofreció una entrevista luego de la polémica situación a The Corner, a quien le confesó que ella le propuso a Yina Calderón no parar por respeto a los asistentes.

"Ella le dijo al referi no aguanto más y entonces yo le dije 'si quieres yo te doy pacito, pero sigamos, no dejes que la gente se vaya emput*da', te lo juro, le dije porque hay gente que pagó vuelos, una entrada aquí, personas conectadas, las discotecas en Colombia, es una vaina que no se puede mam*r gallo", dijo.

Señaló que cómo es capaz de amen*zar y decir un montón de cosas en redes sociales, indicando que la "muñequera" que ella le metió en esos segundos no es nada con la que le va a dar la vida.

El periodista le comentó que lo hizo Yina Calderón fue para cumplir el contrato y no tener que pagar la multa, por lo que, Andrea Valdiri contestó que por números no se puede subir a cualquier proyecto.

"Sé responsable, si no sabes que nunca haces ejercicio, no te metas en esto", agregó.

También detalló todos los esfuerzos que ella hizo para estar a la altura del evento y no haber sido respetada por su contrincante.

Dicha situación sigue dando de qué hablar en redes sociales, en su mayoría criticando el comportamiento de Yina Calderón, a quien además Westcol, el organizador del evento, decidió vetarla y no hacer nada más con ella.