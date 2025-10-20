Neider hizo divertida referencia a Yina Calderón tras su retiro en Stream Fighters 4: “Quiero tres”

Las reacciones tras la sorpresiva decisión de Yina Calderón de retirarse del enfrentamiento en Stream Fighters 4 no paran. Neider, novio de Karen Sevillano, se sumó al tema de una manera curiosa.

¿Qué dijo Neider, novio de Karen Sevillano, tras la decisión de Yina Calderón?

El pasado sábado se llevó a cabo el esperado encuentro de Stream Fighters 4, donde Yina Calderón debía enfrentarse en el ring con la barranquillera Andrea Valdiri. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando la influencer decidió retirarse del cuadrilátero a pocos minutos de comenzar.

Neider sorprende a seguidores con su divertido homenaje a Yina Calderón y Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Esta decisión generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Varias personalidades comentaron sobre el tema, muchos aseguraban que Yina se arrepentiría antes de empezar, aunque la multa por no hacerlo habría sido el motivo por el cual decidió asistir al evento.

Durante el corto tiempo que estuvo en el ring, Yina recibió varias acciones de su rival Andrea Valdiri. Este momento se volvió viral y se multiplicó en memes por redes sociales.

Neider, el novio de Karen Sevillano compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, una imagen de lo que sería un emprendimiento de camisetas con un estampado muy llamativo: la ilustración de Andrea Valdiri contra Yina Calderón en el ring.

El creador de contenido no dudó en acompañar la publicación con el mensaje: “Quiero tres”. Por supuesto, esto generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

¿Cuáles fueron las reacciones a la publicación de Neider sobre Yina Calderón?

Muchos de los usuarios expresaron que ya debían cerrar el tema de Yina Calderón en redes, mientras otros aseguraban que “Es una p3lea única, vista en la historia, de 20 segundos. Hasta yo me la compro”.

No obstante, el debate no solo se centraba en el reciente acontecimiento de Stream Fighters, sino también en los comentarios que Neider ha recibido de Yina: “Si ella se atrevió a llamarlo mantenido, él tiene todo el derecho de burlarse de ella. Ella empezó”.

El comentario surgió luego de que Neider, con su peculiar humor, recreara la voz e imitara a Yina Calderón, lo que desató la reacción de la creadora de contenido.