Jennifer Lopez rompió el silencio sobre su show con Shakira en el Super Bowl: “Se merecía espacio”

Después de casi 6 años, Jennifer Lopez contó la verdad sobre la supuesta rivalidad con Shakira en el Super Bowl.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jennifer Lopez revela si hubo rivalidad con Shakira en el Super Bowl
Jennifer Lopez confiesa lo que realmente pasó con Shakira en el Super Bowl. (Foto: AFP)

Luego de varios años del espectáculo que compartió con Shakira en el Super Bowl de 2020, Jennifer Lopez decidió aclarar las interpretaciones que surgieron tras el estreno de su documental Halftime.

¿Qué dijo Jennifer Lopez sobre su presentación con Shakira?

En aquel proyecto, la artista había descrito como “la peor idea del mundo” el hecho de compartir escenario con otra estrella, frase que generó debate y fue entendida por muchos como una indirecta hacia la barranquillera.

Durante una entrevista reciente en The Howard Stern Show, Lopez explicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Aseguró que nunca existió un conflicto con Shakira y que su comentario estaba dirigido a la estructura del espectáculo, no a su compañera.

“Cuando me dijeron que lo haría con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un solo artista latino no puede hacerlo por sí mismo?’ Ese fue el problema”, señaló.

La intérprete de On the Floor explicó que su molestia se centraba en el poco tiempo asignado a cada una.

Jennifer Lopez revela si hubo rivalidad con Shakira en el Super Bowl
Jennifer Lopez confiesa lo que realmente pasó con Shakira en el Super Bowl. (Fotos: AFP)

“Teníamos seis minutos para mostrar todo lo que representábamos. Queríamos que cada quien tuviera su momento”, comentó.

Lopez reconoció que el montaje final funcionó, pero que la decisión inicial le hizo reflexionar sobre la representación de los artistas latinos en eventos globales.

A pesar de las diferencias creativas, la cantante destacó que el resultado fue un símbolo de unión. “Shakira también se merecía su espacio. Y yo el mío. Pero al final fue perfecto. Mostramos que dos mujeres latinas pueden liderar el evento más visto del año”, expresó en la entrevista.

Jennifer Lopez revela si hubo rivalidad con Shakira en el Super Bowl
Jennifer Lopez confiesa lo que realmente pasó con Shakira en el Super Bowl. (Foto: AFP)

¿Cómo recuerda Jennifer Lopez su actuación junto a Shakira?

Jennifer Lopez afirmó sentirse orgullosa del espectáculo y de lo que ambas artistas lograron representar. “Fue un momento muy importante. Éramos dos mujeres, madres, latinas, trabajando duro y mostrando nuestra cultura con orgullo”, aseguró.

Durante su presentación en el Hard Rock Stadium de Miami, Shakira abrió el show con un recorrido por sus mayores éxitos y Lopez continuó con temas como Jenny From the Block y On the Floor.

El cierre, con ambas artistas sobre el escenario, dejó uno de los momentos más recordados del evento.

 

