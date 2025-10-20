Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló en exclusiva lo que pasó entre su mamá y Juliana Calderón: "También la casco"

Andrea Valdiri habló con Canal RCN y reveló lo que realmente sucedió con su mamá, Juliana y Yina Calderón. "Tengo pena con Colombia", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Juliana Calderón
Andrea Valdiri reveló en exclusiva lo que pasó entre su mamá y Juliana Calderón | Foto del Canal RCN.

El enfrentamiento de boxeo entre la bailarina Andrea Valdiri y la empresaria de fajas Yina Calderón continúa en la mira.

Canal RCN logró tener en exclusiva las declaraciones de Andrea Valdiri tras el evento que Yina Calderón decidió abandonar y terminó siendo una total polémica.

¿Qué pasó entre Juliana Calderón y la mamá de Andrea Valdiri?

Uno de los puntos que abordó Andrea Valdiri tiene que ver con Juliana Calderón, hermana de Yina, puesto que tras la renuncia, la mamá de la bailarina comenzó a discutir con la familiar de la empresaria de fajas.

En efecto, Andrea Valdiri reveló lo que pasó en ese momento y sorprendió con sus palabras.

Juliana Calderón, Andrea Valdiri
Juliana Calderón tiene disputas con Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

"Me hubiesen puesto a Juliana y también la casco. Ella cogió y es una falta de respeto porque está mi familia, están todos mis allegados y de repente ella le grita a mi mamá... Ella le dijo un montón de palabras y ahí sí me ofendí", expresó Valdiri.

De hecho, confesó que le dijo a Juliana Calderón que si se creía mucho porque tenía "la lengua larga" y es lo único que le sirve porque ni siquiera los puñ0s de Yina Calderón con la "abogada de Temu".


¿Cómo quedó la relación de Andrea Valdiri con Yina Calderón y por qué tiene pena con Colombia?

Otra revelación que hizo Valdiri es que Yina Calderón está borrada de su historia, no quiere saber nada de ella y también espera que la polémica influenciadora no vuelva a mencionarla para nada.

En la misma vertiente, la barranquillera expresó que se sintió orgullosa en el ring, pues recibió mucho cariño del público confirmándole que está haciendo bien las cosas.

"Fue aprendizaje para mí porque yo llegué a un momento en el que ni siquiera el cuerpo podía... Dije será que voy a llegar débil, será que la voy a dar", destapó Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri siente pena ante Colombia | Foto del Canal RCN.

Para finalizar, la bailarina reiteró que se preparó por cuatro meses, uno de los retos más complejos fue la deshidratación porque tuvo que bajar ocho kilos en siete días.

"Fueron tantos los esfuerzos que yo tengo pena con Colombia porque la verdad también invité al evento... Me siento frustrada por toda la preparación que hubo detrás", finiquitó.

