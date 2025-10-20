Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

El exfutbolista René Higuita ha empezado a apoderarse de las tendencias en los últimos días luego que se viralizara una foto de cómo luce una estatua que le hicieron en Medellín años atrás.

¿Cuál es la estatua en honor a René Higuita que causa revuelo en redes?

El exarquero de la Selección Colombia es un ídolo para millones de personas en Colombia y el mundo, sobre todo por su carismática personalidad y también por sus 'locuras' cuando era arquero profesional.

René aparte de ser ídolo con la Tricolor también lo es con el equipo Atlético Nacional en donde se consagró en su momento como uno de los mejores arqueros de continente.

Precisamente, en el barrio Castilla de Medellín, donde René Higuita vivió junto a su familia, unos hinchas del equipo verde quisieron rendirle un homenaje años atrás y por eso le hicieron una estatua con ayuda de un escultor reconocido dicha comuna.

Estatua de René Higuita genera controversia en redes. (RAFAEL URZUA )

¿Cómo luce en la actualidad la estatua de René Higuita?

Atlético Nacional se coronó campeón del continente en 1989 cuando ganaron su primera Copa Libertadores, una hazaña que lo hace ser uno de los equipos más grandes en Colombia.

Tras ganar este título en el que René fue protagonista con sus atajadas y jugadas, la hincha buscó al artist Tulio Enrique Garzón para hacerle una escultura al arquero.

Esta obra fue realizada en cemento en el barrio popular donde vivió el jugador con su mamá durante varios años.

¿Qué reacciones ha dejado la estatua de René Higuita?

Precisamente, esta estatua ha vuelto a ser tendencia en los últimos días luego que internautas empezaran a publicar fotos del estado de la escultura.

Esta obra de arte de más de 35 años ha generado gran revuelo porque en la actualidad se ve bastante desgastada y el rostro el arquero es casi irreconocible a primera impresión.

Ante esto, muchos internautas en redes sociales empezaron a criticar duramente la estatua asegurando que se veía bastante alejada de la realidad y que no podían creer que le hicieran una estatua así a una de las leyendas de Colombia.

Sin embargo, algunos internautas han defendido la escultura al asegurar que fue una obra de bajo presupuesto en su entonces y que por el tiempo se ha ido deteriorando.