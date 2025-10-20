Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captaron a Karina García y La Jesuu dándose beso en discoteca tras Stream Fighters: así fue

Salió a la luz un video que dejó ver el beso que se dieron Karina García y La Jesuu en plena discoteca tras Stream Fighters.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García y La Jesuu captadas dándose beso
Karina García y La Jesuu se dieron beso en la boca. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Karina García y La Jesuu se han apoderado de las tendencias digitales luego que saliera a la luz un video de un beso que se dieron en discoteca en Bogotá tras el evento de Stream Fighters.

¿Karina García y La Jesuu se besaron en discoteca tras Stream Fighters 4?

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el evento de Stream Fighters 4 en Bogotá, un evento realizado por el conocido streamer paisa WestCol.

En este evento participaron diferentes celebridades y creadores de contenido, unas de las más sonadas fueron Karina García, Andrea Valdiri, Yina Calderón, Karelly Ruiz, JH, entre otros.

Tras esta velada que dejó como gran señalada a Yina Calderón tras abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri, varios de los participantes, organizadores y asistentes se fueron al "after party" a un bar en Bogotá.

Precisamente, de esta celebración, salió un comprometedor video entre las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia Karina García y La Jesuu, quienes se dieron un beso en la boca en medio de la fiesta.

Así fue el beso de La Jesuu y Karina García
La Jesuu y Karina García se dieron beso tras Stream Fighters. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el video que salió a la luz del beso entre Karina García y La Jesuu?

En redes sociales empezaron a salir fotografías y videos de lo que fue esta fiesta después de Stream Fighters a la que asisiteron varios influenciadores y famosos internacionales como Yailin, expareja de Anuel y Manelyk González.

En medio de este contenido compartido por internautas en redes sociales, salió a la luz un video que dejó ver el momento en que Karina García y La Jesuu se dieron un beso en la boca.

En el audiovisual que podrás ver abajo, se observa cuando Karina y La Jesuu conversaban de manera casual cuando de repente se dan un gran beso en medio de la multitud que tenían a su alrededor.

¿Qué reacciones ha dejado el beso entre Karina García y La Jesuu en discoteca?

Como era de esperarse este video del beso entre Karina García y La Jesuu en el "after party" de Stream Fighters ha provocado gran revuelo en redes sociales y más por la reciente ruptura de la antioqueña con Altafulla.

Por un lado, muchos se han mostrado sorprendidos y en shock por esta muestra de cariño entre las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2.

Para algunos fue un beso casual en medio de la euforia del ambiente y tras lo sucedido en el evento de WestCol, sin embargo, para otros este beso despertó dudas sobre si podría pasar algo más que una amistad entre Karina García y La Jesuu.

Beso de Karina García y La Jesuu
Karina García y La Jesuu no se han pronunciado sobre su beso. (Fotos Canal RCN)

Hasta el momento ninguna de las dos influenciadoras se han pronunciado al respecto para aclarar el motivo de su beso.

