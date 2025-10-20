Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, compartió en sus historias de Instagram un video donde aparecen Jessica Giraldo y Karol G, disfrutando de un karaoke. Ambas cantaron Cuando los sapos bailen flamenco, un clásico del pop en español que despertó nostalgia entre los fans.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Qué mostró Verónica Giraldo en sus redes sociales?

En el video se puede leer un mensaje de Verónica destacando el talento de sus dos hermanas, pues para muchos, fue una muestra del fuerte lazo familiar que une a las Giraldo Navarro, más allá de la fama y los escenarios.

Aunque Karol G es una de las artistas latinas más reconocidas del mundo, su hermana Jessica también brilla, pero desde un rol estratégico dentro de la industria musical.

¿Quién es Jessica Giraldo y por qué su trabajo ha sido tan reconocido?

Jessica, conocida cariñosamente como “Ye”, ha construido una sólida carrera como abogada y mánager de artistas, actualmente dirige gran parte de la estrategia detrás del éxito internacional de Karol G, supervisando acuerdos, alianzas y proyectos de alto nivel, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas del entretenimiento latino.

Karol G y sus hermanas demostraron su conexión y talento en un momento familiar. | AFP: Theo Wargo y Giorgio Viera

Recientemente, fue destacada como una de las 40 líderes más influyentes de la industria del manejo artístico, un reconocimiento que confirma su visión estratégica y capacidad para posicionar a artistas en escenarios globales, además, fue incluida en la lista de Billboard de las ejecutivas más poderosas del año.

Además, Jessica es la directora de la Fundación Con Cora, una iniciativa social impulsada por su hermana, y fue pieza clave en la planeación del Mañana Será Bonito Tour, uno de los espectáculos más reconocidos en la carrera artística de Karol G.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

¿Cómo equilibra su vida entre la música y sus propios proyectos?

Aunque mantiene un perfil más discreto que el de su hermana, su cuenta de Instagram acumula más de un millón de seguidores que siguen de cerca sus proyectos, su estilo y su vida familiar.

Verónica Giraldo compartió un video de Karol G y Jessica cantando juntas en un karaoke. | AFP: Theo Wargo

El video compartido por Verónica no solo mostró un momento divertido entre hermanas, sino también el equilibrio perfecto entre el talento, la unión y el liderazgo femenino que caracteriza a la familia Giraldo.