Valentina Taguado reveló por qué Claudia Bahamón la llamó inmadura en MasterChef Celebrity Colombia

La locutora Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un momento incómodo que vivió durante la grabación de MasterChef Celebrity Colombia.

En su programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, Valentina Taguado explicó que Claudia Bahamón la llamó “inmadura” durante uno de los retos del reality, pero que en la transmisión no se logró ver todo lo que pasó en la cocina.

¿Por qué Claudia Bahamón llamó inmadura a Valentina Taguado?

Según Valentina, el comentario de Claudia se dio en medio de un reto en el que los participantes debían preparar diferentes tipos de pasta.

Durante la jornada, Valentina no podía contener la risa junto a su compañero Raúl Ocampo cada vez que mencionaban el nombre “Penne”, una pasta tradicional italiana cuyo nombre suena similar a una parte del cuerpo masculino.

Además, la salsa de nombre “Putanesca” intensificó el momento de humor involuntario.

“Ellos son peores”, dijo Valentina Taguado en su video.

En el video compartido en la cuenta de YouTube del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina aclaró que, aunque pudo parecer que Claudia Bahamón la regañaba sin motivo, en realidad no fue así.

¿Valentina Taguado se sintió mal por el comentario de Claudia Bahamón?

También aseguró que Claudia Bahamón y los jueces tienen un humor más negro que el de ella y que no se sintió ofendida por el comentario, pero quiso dar explicar lo que realmente pasó para evitar malentendidos.

Valentina contó que la risa fue tan contagiosa que los jueces le preguntaron por qué se reía tanto, y al escuchar su respuesta, también se rieron con ella.

Sin embargo, Valentina dice que en el episodio que salió al aire, seguramente por el tiempo, no se vio todo el contexto si no sólo el “regaño”, lo que generó confusión en los televidentes.

La creadora de contenido dejó claro que no hubo un regaño como tal, sino una reacción espontánea en medio de un momento gracioso y que llegó a ser algo incómodo porque no podía parar de reír, pero no fue con ánimos de faltarle el respeto ni a Claudia ni a los jueces, ni mucho menos una burla.

Asimismo, Valentina Taguado destacó que tanto Claudia como los jueces suelen tener comentarios con doble sentido y que el humor es parte del ambiente del programa.

Por su parte, Johana Velandia, humorista y compañera de Valentina en ¿Qué hay pa’ dañar?, también compartió su experiencia con situaciones similares.

Recordó momentos vividos en La casa de los famosos Colombia, donde participó en la primera temporada, y comentó que muchas veces los comentarios con doble sentido no se hacen con mala intención, pero es inevitable que generen reacciones.

Incluso confesó que pensó que la iban a eliminar por usar lenguaje que podría considerarse inapropiado.