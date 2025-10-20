Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado reveló por qué Claudia Bahamón la llamó inmadura en MasterChef Celebrity Colombia

En ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora Valentina Taguado explicó lo que sucedió con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado confiesa momento incómodo con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Valentina Taguado habla sobre el "regaño" que recibió por parte de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

La locutora Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un momento incómodo que vivió durante la grabación de MasterChef Celebrity Colombia.

Valentina Taguado confiesa que no paraba de reír en una grabación de MasterChef Celebrity.
Valentina Taguado habló sobre el "regaño" que recibió por parte de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

En su programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, Valentina Taguado explicó que Claudia Bahamón la llamó “inmadura” durante uno de los retos del reality, pero que en la transmisión no se logró ver todo lo que pasó en la cocina.

¿Por qué Claudia Bahamón llamó inmadura a Valentina Taguado?

Según Valentina, el comentario de Claudia se dio en medio de un reto en el que los participantes debían preparar diferentes tipos de pasta.

Durante la jornada, Valentina no podía contener la risa junto a su compañero Raúl Ocampo cada vez que mencionaban el nombre “Penne”, una pasta tradicional italiana cuyo nombre suena similar a una parte del cuerpo masculino.

Además, la salsa de nombre “Putanesca” intensificó el momento de humor involuntario.

 

“Ellos son peores”, dijo Valentina Taguado en su video.

En el video compartido en la cuenta de YouTube del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina aclaró que, aunque pudo parecer que Claudia Bahamón la regañaba sin motivo, en realidad no fue así.

¿Valentina Taguado se sintió mal por el comentario de Claudia Bahamón?

También aseguró que Claudia Bahamón y los jueces tienen un humor más negro que el de ella y que no se sintió ofendida por el comentario, pero quiso dar explicar lo que realmente pasó para evitar malentendidos.

Valentina contó que la risa fue tan contagiosa que los jueces le preguntaron por qué se reía tanto, y al escuchar su respuesta, también se rieron con ella.

Sin embargo, Valentina dice que en el episodio que salió al aire, seguramente por el tiempo, no se vio todo el contexto si no sólo el “regaño”, lo que generó confusión en los televidentes.

Artículos relacionados

La creadora de contenido dejó claro que no hubo un regaño como tal, sino una reacción espontánea en medio de un momento gracioso y que llegó a ser algo incómodo porque no podía parar de reír, pero no fue con ánimos de faltarle el respeto ni a Claudia ni a los jueces, ni mucho menos una burla.

Asimismo, Valentina Taguado destacó que tanto Claudia como los jueces suelen tener comentarios con doble sentido y que el humor es parte del ambiente del programa.

Por su parte, Johana Velandia, humorista y compañera de Valentina en ¿Qué hay pa’ dañar?, también compartió su experiencia con situaciones similares.

Artículos relacionados

Recordó momentos vividos en La casa de los famosos Colombia, donde participó en la primera temporada, y comentó que muchas veces los comentarios con doble sentido no se hacen con mala intención, pero es inevitable que generen reacciones.

Incluso confesó que pensó que la iban a eliminar por usar lenguaje que podría considerarse inapropiado.

Valentina Taguado está entre los 10 mejores cocineros del programa.
Valentina Taguado hace parte del top 10 de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Raúl Ocampo generó preocupación tras grave incidente en la cocina de MasterChef tras cortada de Valentina Taguado.

Patricia Grisales reacciona a diferencia con Valentina Taguado en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Patricia se defiende tras fuerte diferencia con Valentina en MasterChef: “La culpable soy solo yo”

Patricia Grisales rompió el silencio tras derrota de su equipo y conflicto en reto con Valentina Taguado.

Ellos son los primeros aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el primer grupo y cómo elegir a tu favorito

Las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 abrirán pronto. Conoce el nombre de los seis aspirantes del grupo 1.

Lo más superlike

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Una estatua de René Higuita en su barrio de crianza provoca una lluvia de reacciones y memes en redes sociales: "El Higuita de china".

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos COlombia 2025. La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe revela los nuevos requisitos para entrar a La Casa de los Famosos Colombia 3

Yeison Jiménez llega al Megaland 2025: ¿cuál era su anterior vocación antes de ser famoso? Yeison Jiménez

Yeison Jiménez llega al Megaland 2025: ¿cuál era su anterior vocación antes de ser famoso?

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal