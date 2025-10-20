Patricia se defiende tras fuerte diferencia con Valentina en MasterChef: “La culpable soy solo yo”

En un reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, los platos no solo fueron protagonistas, sino también una diferencia de opiniones entre Valentina Taguado y Patricia Grisales.

¿Qué pasó entre Patricia Grisales y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

En la noche del 19 de octubre, los cocineros se enfrentaron a un nuevo reto por equipos en el que debían cocinar para comensales externos y no para los jurados. El equipo verde, conformado por Raúl Ocampo, Valentina Taguado y Patricia Grisales, decidió preparar un menú de comida mexicana.

Patricia Grisales se defiende en MasterChef luego de conflicto con Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, los ánimos no estaban en su mejor punto. A Valentina y a Raúl no les salieron bien las tortillas, mientras que Patricia, encargada de las salsas, tuvo un inconveniente con Valentina por el nivel de picante.

Entre comentarios y diferencias de criterio sobre cuánto picante debía llevar la preparación, las dos cocineras no lograron ponerse de acuerdo y tuvieron un conflicto en la cocina. Posteriormente, el equipo verde decidió cambiar el rumbo del menú y presentar una sopa, la cual no fue del agrado de los comensales, pues solo recibieron un voto.

¿Qué dijo Patricia tras ver el capítulo de MasterChef en el que no se puso de acuerdo con Valentina?

Luego de la emisión del capítulo, la actriz decidió explicar lo que había pasado a través de una publicación en las redes del Canal RCN.

“Eran dos salsas, y hasta en México te dan opciones. Así que mi punto era: la verde, muy picante, y la roja, suave. ¿Por qué no puedo opinar? Ella trata de hacer una birria que salió mal, él unas tortillas que no hizo, y la culpable soy solo yo. Cada uno agarró un rol y solo se centraron en mí. Y sigo en mi punto: a la gente hay que darle opciones”, Sin dudarlo, Patricia Grisales comentó.

Por supuesto, su comentario generó reacciones entre los internautas, muchos de ellos en apoyo a la actriz: “Patricia tenía razón... ¿Cuál comida mexicana en un reto de comida callejera en Colombia?”; “Yo estoy de acuerdo contigo, estamos en Colombia y se debían dar opciones”; “Valentina con México y Carolina con Ecuador, basta por favor”.

También algunos por el contrario criticaron la actitud de la reconocida actriz: “Paty le restó energía al grupo”, fueron algunos de los comentarios.