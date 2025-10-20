¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el primer grupo y cómo elegir a tu favorito

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia cada vez está más cerca. El próximo año 2026, podrás conectarte con todos los acontecimientos que se presentarán, en especial, al saber qué participantes estarán en la casa más famosa del país.

El momento ha llegado: las votaciones para elegir al próximo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 3 están abiertas, y los aspirantes te sorprenderán con su carisma, autenticidad y sentido del humor.

Aquí todo sobre el primer grupo de los aspirantes que quieren entrar al reality del que todos ya están hablando en las plataformas digitales. Recuerda que tu voto será clave.

Las votaciones para este primer grupo estarán hasta el domingo 26 a las 4 p.m. Ese mismo día. ee conocerá el nombre del primer participante a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Carlos Grande del Gallego, el deportista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Él es Carlos Grande Gallego, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026.

Deportista, talentoso y disciplinado, Carlos Grande del Gallego es uno de los aspirantes del primer grupo para entrar a La casa de los famosos 3. Tiene una polifacética personalidad, pues es productor audiovisual, artista escénico y creador de contenido.

Carlos tiene 38 años, oriundo de la ciudad de Medellín y en la actualidad se encuentra soltero. Sin duda, sus múltiples talentos lo hacen ser una figura clave para estar en el reality. ¿Su carácter y disciplina serán suficiente para lograr el apoyo del público?

¿Quién es Javier Gómez, el DJ y bailarín que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Bailarín, DJ y creador de contenido, Javier Gómez Montenegro ha demostrado que cuenta con múltiples habilidades en el campo artístico al posicionarse como una de las figuras más representativas del show. Además, se encuentra soltero en la actualidad.

Él es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Javier lleva el Carnaval de Barranquilla en sus adentros al ser oriundo de esta región en la que tendrá la oportunidad en demostrar su carisma y talento en la pista de baile.

Para aquellos que buscan una personalidad creativa y carismática, está Javier Gómez, quien es el candidato perfecto. Con él, el juego prometerá diversión y danza para que los participantes salgan de la rutina y adquieran nuevos talentos. ¿Te gustaría ver a un bailarín en La casa de los famosos 3?

¿Quién es Juan Diego Becerra, el influencer que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creador de contenido digital y deportista, Juan Diego Becerra, es uno de los aspirantes al primer grupo de La casa de los famosos Colombia 3. Desde hace varios años, ha demostrado que la disciplina es la base del éxito.

Él es Juan Diego Becerra, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Con raíces caleñas, Juan Diego no solo tiene gran influencia en las redes sociales, también ama a los animales, en especial, al demostrar el incondicional amor que le tiene a su mascota Coco.

La decisión está en tus manos, si buscas una personalidad creativa, deportista y con un noble corazón, aprovechando que Juan Diego está soltero, ¿apoyarías su entrada a la competencia?

¿Quién es Juanchin, el creador digital que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Juan Andrés Robles Heredia, o más conocido como Juanchin, se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más influyentes del país, no solo por su talento ante las cámaras, sino que también por su buen sentido del humor.

Él es Juanchin, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Juanchin es oriundo de la ciudad de Bogotá, sin duda, su personalidad ha cautivado a miles de internautas. Además, en la actualidad no se encuentra en ninguna relación sentimental.

En tus manos está elegir el futuro de Juanchin, sin duda, el carisma y la comedia serán claves si decides su rumbo en la competencia, ¿te gustaría verlo en la casa más famosa del país?

¿Quién es Juan Diego Duque, el influenciador que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creador de contenido y amante de las redes sociales, Juan Diego Duque se ha destacado en los últimos años en demostrar que el buen sentido del humor es base elemental en su vida, en especial, por enganchar a su público con varias anécdotas de su vida cotidiana.

Él es Juan Diego Duque, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Si buscas una mente creativa y oriundo de Bucaramanga, Juan Diego Duque es el candidato ideal. Además, está en la actualidad en una relación sentimental desde hace un periodo de tiempo. En tus manos está si quieres contar con su presencia en La casa de los famosos 3.

¿Quién es Nicolás Arrieta, la celebridad digital que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta no pretende pasar por desapercibido. Desde hace varios años, se ha posicionado en uno de los creadores de contenido digital más reconocidos del país, en especial por su polémica personalidad al compartir su postura sin filtros a través de las redes sociales.

Él es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Nacido en la ciudad de Bogotá, Nicolás es uno de los aspirantes que no temería hablar de algún tema sin filtros. Además, en tus manos está si quieres contar con la participación del influenciador en el reality.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 26 a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmado en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 26 a las 4 p.m.