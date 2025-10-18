Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Cazzu estaría saliendo con uno de sus bailarines, según mencionan algunos medios internacionales: ¿de quién se trata?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cazzu tendría una nueva relación con uno de sus bailarines, en medio de su disputa legal con Nodal. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

La cantante argentina Cazzu se ha convertido en tendencia en redes sociales después de que diversos medios informaran que aparentemente habría iniciado una nueva relación con uno de sus bailarines, pese a su conflicto legal con Christian Nodal.

Artículos relacionados

¿Quién es el bailarín con el que Cazzu habría comenzado una nueva relación?

Cazzu, quien actualmente se encuentra en México cumpliendo con su gira 'Latinaje', se ha convertido en tema de conversación luego de que varios medios internacionales la vincularan con uno de sus bailarines, Gonzalo Gerber.

Pues luego de que la cantante optó por tener solo hombres como bailarines para sus conciertos, ha generado varias especulaciones sobre una mayor cercanía con Gerber, quien estaría llamando la atención tanto dentro como fuera del escenario.

Cazzu tendría una nueva relación amorosa
Cazzu habría estado muy cercana con uno de sus bailarines, lo que generó el rumor de una posible relación. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Fans y seguidores han comentado que su interacción en los shows ha sido más evidente, lo que aviva los rumores sobre un posible vínculo más allá de lo profesional.

De igual manera, la periodista Karina Iávicoli señaló que, aunque aún no hay confirmación oficial, esta relación podría consolidarse en el futuro.

Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos. Me dicen excelente relación, acercamiento, empatías, charlas... Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”.

Artículos relacionados

¿Qué conflicto legal enfrentan Cazzu y Christian Nodal?

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal gira en torno a la custodia y manutención de su hija Inti.

Nodal asegura cumplir con sus obligaciones, mientras que la rapera afirma no recibir apoyo del cantante y habla de una lucha “contra la injusticia”.

Las versiones de ambos sobre su relación y dinámica como padres difieren, mientras la intérprete de 'La cueva' se enfoca en su carrera y en el bienestar de su hija.

Cazzu tendría una nueva relación amorosa
Cazzu y Christian Nodal continúan en un conflicto legal relacionado con la manutención de su hija, Inti. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo ven los fans de Cazzu su posible nueva relación?

Muchos fans de la artista de 31 años se muestran curiosos y entusiastas ante la posibilidad de que la cantante haya iniciado una nueva relación.

Algunos expresan que les gustaría verla feliz y creen que podría encontrar de nuevo el amor, apoyando cualquier decisión que tome en su vida personal.

Sin embargo, también hay seguidores que se mantienen escépticos, considerando que los rumores podrían ser simplemente especulaciones de los medios, y han señalado que prefieren esperar a declaraciones oficiales de la cantante, antes de asumir que existe realmente un vínculo más allá de lo profesional con alguno de sus bailarines.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Maribel Guardia posa en la sala de prensa durante la 18.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos. Talento internacional

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su mudanza y el futuro de las cenizas de su hijo

En una reciente entrevista, la actriz Maribel Guardia sorprendió con emotiva confesión sobre las cenizas de su hijo.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Cazzu dedicó unos minutos para hacer una dedicatoria a las madres que sacan adelante a sus hijos sin la presencia de un hombre.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Talento internacional

Así sorprendió Manelyk a Karina García en el camerino de Stream Fighters 4

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García y su gesto de amistad se convirtió en el momento más tierno del evento.

Talento internacional

¡Luto en el mundo de la moda! Muere reconocida modelo a sus 29 años: esto es lo que se sabe

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?