Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

La cantante argentina Cazzu se ha convertido en tendencia en redes sociales después de que diversos medios informaran que aparentemente habría iniciado una nueva relación con uno de sus bailarines, pese a su conflicto legal con Christian Nodal.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

¿Quién es el bailarín con el que Cazzu habría comenzado una nueva relación?

Cazzu, quien actualmente se encuentra en México cumpliendo con su gira 'Latinaje', se ha convertido en tema de conversación luego de que varios medios internacionales la vincularan con uno de sus bailarines, Gonzalo Gerber.

Pues luego de que la cantante optó por tener solo hombres como bailarines para sus conciertos, ha generado varias especulaciones sobre una mayor cercanía con Gerber, quien estaría llamando la atención tanto dentro como fuera del escenario.

Cazzu habría estado muy cercana con uno de sus bailarines, lo que generó el rumor de una posible relación. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Fans y seguidores han comentado que su interacción en los shows ha sido más evidente, lo que aviva los rumores sobre un posible vínculo más allá de lo profesional.

De igual manera, la periodista Karina Iávicoli señaló que, aunque aún no hay confirmación oficial, esta relación podría consolidarse en el futuro.

Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos. Me dicen excelente relación, acercamiento, empatías, charlas... Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Qué conflicto legal enfrentan Cazzu y Christian Nodal?

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal gira en torno a la custodia y manutención de su hija Inti.

Nodal asegura cumplir con sus obligaciones, mientras que la rapera afirma no recibir apoyo del cantante y habla de una lucha “contra la injusticia”.

Las versiones de ambos sobre su relación y dinámica como padres difieren, mientras la intérprete de 'La cueva' se enfoca en su carrera y en el bienestar de su hija.

Cazzu y Christian Nodal continúan en un conflicto legal relacionado con la manutención de su hija, Inti. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Karen Sevillano Así respondió Karen Sevillano a una seguidora que, por medio de un mensaje, le pidió posada

¿Cómo ven los fans de Cazzu su posible nueva relación?

Muchos fans de la artista de 31 años se muestran curiosos y entusiastas ante la posibilidad de que la cantante haya iniciado una nueva relación.

Algunos expresan que les gustaría verla feliz y creen que podría encontrar de nuevo el amor, apoyando cualquier decisión que tome en su vida personal.

Sin embargo, también hay seguidores que se mantienen escépticos, considerando que los rumores podrían ser simplemente especulaciones de los medios, y han señalado que prefieren esperar a declaraciones oficiales de la cantante, antes de asumir que existe realmente un vínculo más allá de lo profesional con alguno de sus bailarines.