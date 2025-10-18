Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así respondió Karen Sevillano a una seguidora que, por medio de un mensaje, le pidió posada

Karen Sevillano se sorprendió con la petición de una seguidora que le pidió posada y ella no dudó en responderle con un sabio consejo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karen Sevillano le respondió a seguidora que le pidió posada
Karen Sevillano quedó sorprendida con la petición de una seguidora que le pidió posada. (Foto: Canal RCN)

Una seguidora sorprendió a Karen Sevillano al pedirle, mediante un mensaje privado en Instagram, que le diera posada por una curiosa razón que hizo reír a la caleña.

¿Por qué una seguidora de Karen Sevillano le pidió posada?

Karen, quien se encuentra en Bogotá realizando una gira de entrevistas, fue sorprendida por un curioso mensaje que recibió en su cuenta de Instagram mientras veía y comentaba a sus seguidores a través de sus historias, el Miss Grand Internacional 2025, celebrado en Tailandia.

La misteriosa mujer, al notar que la influenciadora estaba en la ciudad, le respondió una historia pidiéndole posada, asegurándole que había viajado a Bogotá para seguir a su esposo, porque le habían dicho que él estaba con otra mujer.

Karen Sevillano le respondió a seguidora que le pidió posada
Karen Sevillano compartió con sus fans, la curiosa petición que le hizo una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, la mujer le dejó ver a Sevillano que no tenía donde quedarse porque en su afán, tal vez de captar a su marido con las manos en la masa, no había logrado reservar un hotel.

Sorprendida, la finalista de La casa de los famosos Colombia, decidió compartir la curiosa petición con sus más de 3 millones de fans, para de paso dejarle ver a la mujer su opinión al respecto.

¿Qué le respondió Karen Sevillano a la mujer que le pidió posada?

Karen no pudo evitar reírse ante la situación y, entre risas, le aconsejó a la mujer que mejor invirtiera su tiempo en otras actividades y reflexionara sobre sus acciones, pues por andar persiguiendo a su esposo terminaría durmiendo en la calle.

O sea, ¿vos vas a andar como habitante de calle durmiendo en la calle por andar correteando a tu marido? Vos tenés que ponerte a reflexionar en la vida. ¿A vos quién te ha dicho que a un marido se le corretea?”, le respondió.

Finalmente, la presentadora, entre carcajadas, aseguró que no podía creer la petición que le habían hecho ni la situación que la seguidora estaba viviendo.

Karen Sevillano le respondió a seguidora que le pidió posada
Karen Sevillano en medio de risas dejó ver que no podía creer lo que estaba leyendo. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes a la mujer que le pidió posada a Karen Sevillano?

Los seguidores de Karen comentaron que, posiblemente, todo se trataba de una broma para hacer reír a la creadora de contenido.

Sin embargo, otros expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la historia fuera real y que la mujer realmente hubiera tenido que dormir en la calle.

Incluso, algunos le pidieron a Karen que estuviera pendiente del caso para saber si la mujer logró encontrar infidelidad en su esposo y qué ocurrió después.

