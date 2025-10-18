Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así sorprendió Manelyk a Karina García en el camerino de Stream Fighters 4

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García y su gesto de amistad se convirtió en el momento más tierno del evento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina
Manelyk González no dudó en viajar a Colombia por Karina García. (Foto: Canal RCN)

En medio de la expectativa por una de las peleas más comentadas de Stream Fighters 4, el nombre de Manelyk González se volvió tendencia luego de protagonizar un momento que tocó el corazón de los fanáticos.

La creadora mexicana, reconocida por su paso por realities y su fuerte presencia en redes sociales, viajó especialmente para acompañar a Karina García antes de su enfrentamiento con Karely Ruiz, y su llegada al evento no solo fue un gesto de amistad, sino también una muestra de apoyo en uno de los momentos más importantes para la influencer.

¿Cómo fue el emotivo reencuentro entre Manelyk y Karina García?

En redes sociales circula un video que se volvió rápidamente viral, mostrando el instante exacto en el que ambas creadoras se reencuentran, Manelyk aparece caminando hacia Karina con un gran ramo de flores en las manos, acompañada por Valentino, el pequeño hijo de la boxeadora e influencer, y al verla, Karina no puede ocultar su sorpresa y emoción, corriendo a abrazarla.

 

El gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de cariño y respaldo entre mujeres que, a pesar de estar inmersas en el mundo competitivo del entretenimiento digital, mantienen lazos de amistad verdaderos.

¿Qué mensaje envió Manelyk a través de sus redes sociales?

Horas antes del esperado encuentro, Manelyk compartió en su cuenta oficial una fotografía junto a Karina García, acompañada de un mensaje que reafirma su apoyo total. En la imagen, ambas lucen sonrientes y llenas de energía, reflejando la unión que las ha caracterizado desde que se conocieron.

Manelyk González llegó por sorpresa al coliseo MedPlus para acompañar a su amiga Karina García antes de su pelea. (Foto: Canal RCN)

Su publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en tendencia y fue interpretada por muchos como un símbolo de solidaridad femenina dentro de un ambiente de competencia y polémicas.

¿Por qué este momento se volvió tan comentado?

La presencia de Manelyk en Stream Fighters 4 fue inesperada, y el reencuentro entre ambas creadoras recordó al público que detr

Con un ramo de flores y una sonrisa, Manelyk protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.. Foto | Canal RCN.

Karina García, quien se ha preparado durante meses para su enfrentamiento con Karely Ruiz, recibió así una dosis extra de motivación, ver a su amiga acompañándola en el evento fue, sin duda, un impulso emocional que la llenó de fuerza antes de subir al cuadrilátero.

