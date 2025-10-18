Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol inició el show con una entrada triunfal en Stream Fighters 4 ¡Así comenzó!

Westcol se llevó todas las miradas con una entrada que convirtió el coliseo MedPlus en una fiesta y dio inicio a Stream Fighters 4.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol fue el encargado de abrir oficialmente Stream Fighters 4 ante un coliseo MedPlus completamente lleno.
Westcol fue el encargado de abrir oficialmente Stream Fighters 4 ante un coliseo MedPlus completamente lleno. Foto Freepik

El ambiente en el coliseo MedPlus estaba cargado de expectativa, luces y una energía que anunciaba una noche histórica, el encargado de abrir oficialmente los combates fue Westcol, quien sorprendió a los asistentes con una entrada digna de una estrella del espectáculo.

Música, efectos visuales y una ovación marcaron el inicio de una nueva edición de Stream Fighters, el evento que une a creadores de contenido, deportistas y miles de fanáticos en torno al boxeo y el entretenimiento digital.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la entrada que encendió el MedPlus?

Desde el primer segundo, Westcol demostró por qué es considerado el alma del evento. Su llegada al escenario fue acompañada por un montaje de luces, pantallas LED y un ambiente de euforia al público.

 

Westcol levantó los brazos en señal de agradecimiento y dio la bienvenida a los espectadores, marcando el inicio oficial de una noche cargada de adrenalina y rivalidades esperadas.

Artículos relacionados

¿Qué detalles compartió sobre el evento?

Durante su intervención, Westcol celebró con orgullo el éxito de convocatoria, las entradas para el coliseo MedPlus se agotaron días antes del evento, logrando un sold out total.

Esta respuesta del público, según comentó, confirma el crecimiento de la comunidad que sigue el formato y el impacto que ha tenido dentro del mundo de las redes sociales y los deportes de contacto.

El MedPlus se vino abajo con la entrada de Westcol. La energía, la gente y el show marcaron el inicio de la noche.
El MedPlus se vino abajo con la entrada de Westcol. La energía, la gente y el show marcaron el inicio de la noche. Foto | Canal RCN.

Además, agradeció a los equipos de producción, peleadores y fanáticos que han acompañado el proyecto desde sus inicios, y destacó que cada edición ha superado la anterior en calidad, asistencia y repercusión mediática. Stream Fighters, dijo, ya no es solo un evento de boxeo entre influencers, sino un movimiento que impulsa el entretenimiento deportivo en una nueva dirección.

Artículos relacionados

¿Qué prometió para la próxima edición?

Westcol aseguró que la siguiente temporada de Stream Fighters se llevará a cabo en un escenario aún más grande: el estadio El Campín, en Bogotá.

Westcol se coronó como el alma del evento desde el primer segundo. Así comenzó Stream Fighters 4.
Westcol se coronó como el alma del evento desde el primer segundo. Así comenzó Stream Fighters 4. Foto Canal RCN / Freepik

Con esta promesa, el streamer dejó claro que su visión va más allá de un simple espectáculo, busca consolidar el evento como uno de los más grandes de Latinoamérica, capaz de reunir a miles de personas bajo una misma pasión. La noche apenas comenzaba, pero Westcol ya había logrado convertir su entrada en el primer gran momento inolvidable de Stream Fighters 4.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Talento internacional

Así sorprendió Manelyk a Karina García en el camerino de Stream Fighters 4

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García y su gesto de amistad se convirtió en el momento más tierno del evento.

Karen Sevillano le respondió a seguidora que le pidió posada Karen Sevillano

Así respondió Karen Sevillano a una seguidora que, por medio de un mensaje, le pidió posada

Karen Sevillano se sorprendió con la petición de una seguidora que le pidió posada y ella no dudó en responderle con un sabio consejo.

Andrea Valdiri se sincera sobre sus relaciones Andrea Valdiri

Andrea Valdiri recordó cuál fue su primer trabajo para ayudar a su madre a pagar el arriendo

Andrea Valdiri recordó los años en que ayudó a su mamá vendiendo ropa usada, una experiencia que marcó su camino como emprendedora.

Lo más superlike

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Cazzu estaría saliendo con uno de sus bailarines, según mencionan algunos medios internacionales: ¿de quién se trata?

Talento internacional

¡Luto en el mundo de la moda! Muere reconocida modelo a sus 29 años: esto es lo que se sabe

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?