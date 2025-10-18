Westcol inició el show con una entrada triunfal en Stream Fighters 4 ¡Así comenzó!

El ambiente en el coliseo MedPlus estaba cargado de expectativa, luces y una energía que anunciaba una noche histórica, el encargado de abrir oficialmente los combates fue Westcol, quien sorprendió a los asistentes con una entrada digna de una estrella del espectáculo.

Música, efectos visuales y una ovación marcaron el inicio de una nueva edición de Stream Fighters, el evento que une a creadores de contenido, deportistas y miles de fanáticos en torno al boxeo y el entretenimiento digital.

¿Cómo fue la entrada que encendió el MedPlus?

Desde el primer segundo, Westcol demostró por qué es considerado el alma del evento. Su llegada al escenario fue acompañada por un montaje de luces, pantallas LED y un ambiente de euforia al público.

Westcol levantó los brazos en señal de agradecimiento y dio la bienvenida a los espectadores, marcando el inicio oficial de una noche cargada de adrenalina y rivalidades esperadas.

¿Qué detalles compartió sobre el evento?

Durante su intervención, Westcol celebró con orgullo el éxito de convocatoria, las entradas para el coliseo MedPlus se agotaron días antes del evento, logrando un sold out total.

Esta respuesta del público, según comentó, confirma el crecimiento de la comunidad que sigue el formato y el impacto que ha tenido dentro del mundo de las redes sociales y los deportes de contacto.

El MedPlus se vino abajo con la entrada de Westcol. La energía, la gente y el show marcaron el inicio de la noche. Foto | Canal RCN.

Además, agradeció a los equipos de producción, peleadores y fanáticos que han acompañado el proyecto desde sus inicios, y destacó que cada edición ha superado la anterior en calidad, asistencia y repercusión mediática. Stream Fighters, dijo, ya no es solo un evento de boxeo entre influencers, sino un movimiento que impulsa el entretenimiento deportivo en una nueva dirección.

¿Qué prometió para la próxima edición?

Westcol aseguró que la siguiente temporada de Stream Fighters se llevará a cabo en un escenario aún más grande: el estadio El Campín, en Bogotá.

Westcol se coronó como el alma del evento desde el primer segundo. Así comenzó Stream Fighters 4. Foto Canal RCN / Freepik

Con esta promesa, el streamer dejó claro que su visión va más allá de un simple espectáculo, busca consolidar el evento como uno de los más grandes de Latinoamérica, capaz de reunir a miles de personas bajo una misma pasión. La noche apenas comenzaba, pero Westcol ya había logrado convertir su entrada en el primer gran momento inolvidable de Stream Fighters 4.