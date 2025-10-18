La hija de Karina García reveló detalles detrás de cámaras de Karina García en Stream Fighters 4
Antes del esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz, su hija acaparó la atención al mostrar el detrás de cámaras y apoyar a su mamá.
La tensión y la emoción se sienten en el ambiente previo al esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4, sin embargo, una de las protagonistas inesperadas de la jornada ha sido la hija de Karina, quien compartió a través de sus historias de Instagram un vistazo a los momentos detrás de cámaras en el camerino de su mamá.
¿Qué mostró la hija de Karina García en sus historias?
En sus publicaciones, la joven compartió fragmentos del ambiente previo a la pelea, donde se aprecia al equipo de Karina concentrado en cada detalle antes de su salida al escenario.
En el video se puede observar al mánager ajustando los últimos aspectos de la boxeadora, al equipo técnico preparando el espacio mientras se enfoca mentalmente para su enfrentamiento contra Karely Ruiz.
Isabella, la hija de Karina, confesó sentirse muy nerviosa por lo que estaba a punto de vivir su mamá, aunque aseguró que confía plenamente en el trabajo, disciplina y constancia que su madre ha demostrado durante los meses de preparación.
¿Por qué el look de Isabella llamó tanto la atención?
Además de su mensaje de apoyo, la hija de Karina García se llevó miradas por el atuendo que eligió para la noche, donde lució un conjunto rojo brillante con detalles metálicos que combinaban con la estética y cuestión de minutos, comenzó a circular en redes, donde muchos la elogiaron por su porte, estilo y seguridad.
La presencia de la hija de Karina en los camerinos y su visible apoyo despertaron una gran empatía entre los seguidores del evento y muchos resaltaron el vínculo familiar.
¿Cómo reaccionó el público ante este momento familiar?
Mientras los preparativos avanzan, el público no solo espera el combate, sino también la entrada oficial de Karina García, que promete ser una de las más impactantes de Stream Fighters 4.
Además, la complicidad con su hija, el respaldo de su equipo y la confianza que transmiten ambas en redes sociales, mientras la hija de Karina García ya se perfila como una de las figuras más queridas de la velada.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike