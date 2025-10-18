Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La hija de Karina García reveló detalles detrás de cámaras de Karina García en Stream Fighters 4

Antes del esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz, su hija acaparó la atención al mostrar el detrás de cámaras y apoyar a su mamá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Isabella Vargas habló sobre pelea de Karina García e Isabella Vargas
Isabella Vargas le envió mensaje a su mamá. (Fotos Canal RCN)

La tensión y la emoción se sienten en el ambiente previo al esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4, sin embargo, una de las protagonistas inesperadas de la jornada ha sido la hija de Karina, quien compartió a través de sus historias de Instagram un vistazo a los momentos detrás de cámaras en el camerino de su mamá.

Artículos relacionados

¿Qué mostró la hija de Karina García en sus historias?

En sus publicaciones, la joven compartió fragmentos del ambiente previo a la pelea, donde se aprecia al equipo de Karina concentrado en cada detalle antes de su salida al escenario.

 

En el video se puede observar al mánager ajustando los últimos aspectos de la boxeadora, al equipo técnico preparando el espacio mientras se enfoca mentalmente para su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

Isabella, la hija de Karina, confesó sentirse muy nerviosa por lo que estaba a punto de vivir su mamá, aunque aseguró que confía plenamente en el trabajo, disciplina y constancia que su madre ha demostrado durante los meses de preparación.

Artículos relacionados

¿Por qué el look de Isabella llamó tanto la atención?

Además de su mensaje de apoyo, la hija de Karina García se llevó miradas por el atuendo que eligió para la noche, donde lució un conjunto rojo brillante con detalles metálicos que combinaban con la estética y cuestión de minutos, comenzó a circular en redes, donde muchos la elogiaron por su porte, estilo y seguridad.

La hija de Karina García se llevó el show en Stream Fighters 4 con su apoyo, estilo y energía antes del gran combate. Foto Canal RCN
La hija de Karina García se llevó el show en Stream Fighters 4 con su apoyo, estilo y energía antes del gran combate. Foto Canal RCN

La presencia de la hija de Karina en los camerinos y su visible apoyo despertaron una gran empatía entre los seguidores del evento y muchos resaltaron el vínculo familiar.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el público ante este momento familiar?

Mientras los preparativos avanzan, el público no solo espera el combate, sino también la entrada oficial de Karina García, que promete ser una de las más impactantes de Stream Fighters 4.

Con un look rojo brillante y mucha actitud, la hija de Karina García conquistó a los fans en Stream Fighters 4.
Con un look rojo brillante y mucha actitud, la hija de Karina García conquistó a los fans en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN)

Además, la complicidad con su hija, el respaldo de su equipo y la confianza que transmiten ambas en redes sociales, mientras la hija de Karina García ya se perfila como una de las figuras más queridas de la velada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' Karina García

Karina García vs. Karely Ruiz: el enfrentamiento que paralizó 'Stream Fighters 4'

Karina García y Karely Ruiz protagonizaron un épico duelo en 'Stream Fighters 4' que terminó dándole la victoria a la mexicana.

Karina García fue asistida con oxígeno tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters 4. Karina García

Así reaccionó Karina García tras perder el combate en Stream Fighters 4: ¡Sin oxígeno!

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz fue uno de los más intensos de Stream Fighters 4, dejando a la colombiana exhausta.

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Talento internacional

Así sorprendió Manelyk a Karina García en el camerino de Stream Fighters 4

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García y su gesto de amistad se convirtió en el momento más tierno del evento.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?