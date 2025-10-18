¡Yina Calderón abandonó el combate ante Andrea Valdiri en menos de 10 segundos! Aquí los detalles

El público del Coliseo MedPlus de Bogotá no podía creer lo que veía, el encuentro de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, anunciado durante semanas como el plato fuerte de Stream Fighters 4, duró menos de diez segundos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri está lista para el duelo con Yina Calderón y lo deja claro: “Esto se acaba en el ring”

¿Cómo se vivió el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en Stream Fighters 4?

Apenas iniciaba el primer round cuando Yina, tras recibir el impacto de su contrincante, decidió quitarse los guantes y dar por terminada la contienda, el árbitro intervino de inmediato y después de insistirle al menos dar un round para el público, decretó el final del combate, dejando a miles de espectadores con una mezcla de sorpresa, decepción y molestia.

“No se puede controlar el compromiso de todos”, dijo Westcol tras el inesperado final del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. | Foto del Canal RCN.

Andrea Valdiri, visiblemente más preparada, mostró una ofensiva sólida desde el primer segundo, lo que dejó sin respuesta a Yina Calderón, y la decisión de abandonar el cuadrilátero marcó un antes y un después en la historia del evento, siendo la primera vez que una pelea estelar durante un evento de boxeo termina en menos de 10 segundos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri recordó cuál fue su primer trabajo para ayudar a su madre a pagar el arriendo

¿Cómo reaccionó el público de Stream Fighters tras la renuncia de Yina Calderón y qué dijo Westcol?

Las gradas estallaron entre silbidos y aplausos divididos, pues los asistentes expresaron su frustración por el desenlace tan breve de una pelea por la que muchos habían esperado horas, en redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse, convirtiendo el tema en tendencia internacional.

Westcol, creador y organizador de Stream Fighters 4, no ocultó su molestia y expresó públicamente su sentir frente al momento que se vivió dentro del ring de boxeo.

“Andrea Valdiri, te pido perdón, pero no se puede controlar los actos, ni el compromiso ni los valores de mujeres que no representan a Colombia, sin honor, sin respeto. Te mereces una buena rival.”

Según él, la producción se había preparado durante meses para entregar un show a la altura, y el abandono de Yina Calderón empañó el cierre de una jornada que había sido impecable. Andrea Valdiri, por su parte, recibió el reconocimiento del público y dedicó su triunfo a quienes la habían acompañado durante su exigente entrenamiento, además de un compromiso público de Westcol hacia ella, en el que le prometió que estaría participando en la siguiente edición de Stream Fighters con una rival que estuviera a la altura de ella.

¿Por qué Stream Fighters se convirtió en un evento histórico a pesar del polémico final?

Aunque la pelea estelar terminó en cuestión de segundos, Stream Fighters 4 se consolidó como uno de los eventos digitales más grandes del año, y más de 15 mil personas asistieron al coliseo y la transmisión alcanzó cifras récord en plataformas de streaming.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto | Canal RCN.

La noche combinó deporte, música y entretenimiento con artistas como Farruko, Cosculluela, Béele y Blessd, quienes emocionaron desde el escenario antes del esperado combate. El cierre no fue el esperado, pero quedará grabado en la historia entre controversias, emociones y récords para la audiencia de Stream Fighters 4.