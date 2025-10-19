Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así bailaron Yailin 'La más Viral' y Karina García en el backstage de 'Stream Fighters 4'

Yailin 'La más Viral' sorprendió al publicar un video bailando con Karina García antes del combate de la paisa en 'Stream Fighters 4'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yailin 'la más viral' publicó un video en redes bailando junto a Karina García, tras bambalinas durante 'Stream Fighters 4' (Foto izquierda: Giorgio Viera / AFP | Foto derecha: Canal RCN)

La cantante dominicana Yailin 'La más viral' ha compartido con sus fans un video bailando con Karina García antes de que la modelo paisa tuviera su encuentro con la mexicana Karely Ruiz en el ring de 'Stream Fighters 4'.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video que cargó Yailin 'La más viral' donde baila con Karina García?

Sin duda alguna, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a todos al hacer su entrada triunfal al ring de 'Stream Fighters 4' junto a la cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en la industria musical como Yailin 'La más viral'.

Pues muchos de sus fans creían y rumoraban de que lo haría junto al cantante puertorriqueño Anuel AA tras las pistas que les dejaba ver por medio de sus redes sociales.

Yailin 'la más viral' publicó un video bailando con Karina García
Karina García sorprendió a sus seguidores al hacer su entrada triunfal en 'Stream Fighters 4' junto a Yailin 'la más viral'. (Foto: Canal RCN)

No obstante, lo hizo junto a la intérprete de 'Bing Bong', quien ha compartido con sus más de 12 millones de seguidores cómo disfrutó y bailó tras bambalinas junto a Karina.

En el videoclip se puede observar como la presentadora le pide a Yailin que le enseñe hacer algunos movimientos, mientras los presentes las ovacionan con aplausos y gritos de euforia.

La cantante, de 23 años, no duda en ponerse de pie y enseñarle a García cómo es que baila una verdadera dominicana.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la presentación de Yailin 'La más viral' para el combate de Karina García en 'Stream Fighters 4'?

Varios usuarios comentaron que la entrada triunfal de la antioqueña junto a la dominicana fue un momento memorable, destinado a quedar para la historia.

Por su parte, otros resaltaron la perseverancia de Karina, destacando que siempre sorprende y cumple sus objetivos. Pues lograr que la artista abriera su presentación en el evento de Westcol demuestra su influencia y su capacidad para dejar huella en cada escenario donde participa.

Yailin 'la más viral' publicó un video bailando con Karina García
Yailin 'la más viral' dejó ver su cercanía con Karina García al compartir en sus redes cómo disfrutan bailando. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo le fue a Karina García en su encuentro con Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'?

Aunque Karina entró al encuentro con toda la actitud, durante los tres rounds su oponente logró desestabilizarla.

La presión y los movimientos estratégicos de Karely Ruiz hicieron que perdiera fuerza y concentración, lo que finalmente la llevó a perder en el último round.

El impacto fue tan fuerte que tuvo que recibir oxígeno para recuperarse. Una vez estabilizada, la influenciadora paisa salió del recinto visiblemente triste y sin dar declaraciones, dejando a sus seguidores sorprendidos por el desenlace inesperado de su participación en 'Stream Fighters 4'.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón renunció a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Figthers 4' Yina Calderón

Yina Calderón renunció al combate en 'Stream Fighters 4' y desata polémica en redes sociales

Yina Calderón sorprendió al renunciar a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4', generando que fuera criticada en redes.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Yina Calderón

¡Yina Calderón abandonó el combate ante Andrea Valdiri en menos de 10 segundos! Aquí los detalles

El público no lo podía creer, Yina Calderón abandonó en menos de diez segundos su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' Karina García

Karina García vs. Karely Ruiz: el enfrentamiento que paralizó 'Stream Fighters 4'

Karina García y Karely Ruiz protagonizaron un épico duelo en 'Stream Fighters 4' que terminó dándole la victoria a la mexicana.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?