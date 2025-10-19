Así bailaron Yailin 'La más Viral' y Karina García en el backstage de 'Stream Fighters 4'

La cantante dominicana Yailin 'La más viral' ha compartido con sus fans un video bailando con Karina García antes de que la modelo paisa tuviera su encuentro con la mexicana Karely Ruiz en el ring de 'Stream Fighters 4'.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

¿Cuál es el video que cargó Yailin 'La más viral' donde baila con Karina García?

Sin duda alguna, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a todos al hacer su entrada triunfal al ring de 'Stream Fighters 4' junto a la cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en la industria musical como Yailin 'La más viral'.

Pues muchos de sus fans creían y rumoraban de que lo haría junto al cantante puertorriqueño Anuel AA tras las pistas que les dejaba ver por medio de sus redes sociales.

Karina García sorprendió a sus seguidores al hacer su entrada triunfal en 'Stream Fighters 4' junto a Yailin 'la más viral'. (Foto: Canal RCN)

No obstante, lo hizo junto a la intérprete de 'Bing Bong', quien ha compartido con sus más de 12 millones de seguidores cómo disfrutó y bailó tras bambalinas junto a Karina.

En el videoclip se puede observar como la presentadora le pide a Yailin que le enseñe hacer algunos movimientos, mientras los presentes las ovacionan con aplausos y gritos de euforia.

La cantante, de 23 años, no duda en ponerse de pie y enseñarle a García cómo es que baila una verdadera dominicana.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la presentación de Yailin 'La más viral' para el combate de Karina García en 'Stream Fighters 4'?

Varios usuarios comentaron que la entrada triunfal de la antioqueña junto a la dominicana fue un momento memorable, destinado a quedar para la historia.

Por su parte, otros resaltaron la perseverancia de Karina, destacando que siempre sorprende y cumple sus objetivos. Pues lograr que la artista abriera su presentación en el evento de Westcol demuestra su influencia y su capacidad para dejar huella en cada escenario donde participa.

Yailin 'la más viral' dejó ver su cercanía con Karina García al compartir en sus redes cómo disfrutan bailando. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Karina García Así reaccionó Karina García tras perder el combate en Stream Fighters 4: ¡Sin oxígeno!

¿Cómo le fue a Karina García en su encuentro con Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'?

Aunque Karina entró al encuentro con toda la actitud, durante los tres rounds su oponente logró desestabilizarla.

La presión y los movimientos estratégicos de Karely Ruiz hicieron que perdiera fuerza y concentración, lo que finalmente la llevó a perder en el último round.

El impacto fue tan fuerte que tuvo que recibir oxígeno para recuperarse. Una vez estabilizada, la influenciadora paisa salió del recinto visiblemente triste y sin dar declaraciones, dejando a sus seguidores sorprendidos por el desenlace inesperado de su participación en 'Stream Fighters 4'.