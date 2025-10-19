Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón renunció al combate en 'Stream Fighters 4' y desata polémica en redes sociales

Yina Calderón sorprendió al renunciar a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4', generando que fuera criticada en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón recibió fuertes críticas en redes tras renunciar a su combate con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. (Foto Izquierda: Canal RCN | Foto Derecha: Freepik)

La inesperada renuncia de Yina Calderón a 'Stream Fighters 4' provocó fuertes reacciones en redes sociales. Esto le dijeron.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales tras la renuncia de Yina Calderón al combate en 'Stream Fighters 4'?

En X, Instagram y TikTok, las opiniones no se hicieron esperar, luego de que la empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendiera al renunciar a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'.

Después de que se dieron algunos toques en el ring, el juez le expresó a Yina que no estaba boxeando adecuadamente, por lo que ella enojada decidió no seguir en el combate.

Yina Calderón recibió miles de comentarios negativos en redes tras su renuncia al combate con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

Rápidamente, los usuarios en estas redes comenzaron a criticar a la influencer, calificándola de incumplida y de alguien que habla más de lo que dice.

Estos fueron los comentarios de reacción que inundaron las plataformas, convirtiendo el tema en tendencia:

¿Qué declaraciones dio Westcol sobre la renuncia de Yina Calderón a 'Stream Fighters 4'?

Westcol, organizador del evento, se pronunció públicamente sobre la situación, asegurando que Yina sería vetada de futuros encuentros y la calificó de poco profesional, mientras algunos asistentes lanzaban botellas al escenario.

Además, ofreció disculpas a Andrea Valdiri por la bochornosa escena y le prometió que el próximo año tendría un lugar destacado en un nuevo encuentro como compensación por lo ocurrido.

¿Qué sigue para Yina Calderón tras su renuncia al encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

Con el veto anunciado por Westcol, los comentarios en redes se multiplicaron. Muchos esperan que Yina Calderón se mantenga al margen y cumpla su promesa de no volver a hablar de Andrea Valdiri retirándose de las redes, mientras otros no descartan que este episodio marque solo el inicio de nuevas polémicas que seguirán dando de qué hablar.

Pues algunos aseguran que la estrategia de la creadora de contenido era renunciar al encuentro como una forma de vengarse de Westcol, evitar que tuviera toques en su cara y librarse de pagar la multa correspondiente.

Esta teoría ha generado aún más debate, dividiendo a quienes creen que actuó con astucia y a quienes la critican por lo que consideran un gesto poco profesional.

