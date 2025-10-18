Andrea Valdiri recordó cuál fue su primer trabajo para ayudar a su madre a pagar el arriendo

En una transmisión en vivo desde su canal en Kick, Andrea Valdiri conmovió a sus seguidores al compartir una experiencia de su adolescencia, pues con total sinceridad, habló sobre los momentos difíciles que vivió junto a su madre y cómo, desde muy joven, decidió buscar una forma honesta y creativa de aportar al hogar.

¿Cómo nació el primer emprendimiento de Andrea Valdiri?

Andrea contó que durante su juventud presenció el esfuerzo constante de su mamá para cubrir los gastos básicos del hogar, especialmente el arriendo, esa realidad, según dijo, fue el motor que la impulsó a tomar acción y buscar una manera de contribuir económicamente.

Sin muchos recursos, comenzó a llamar a sus primas, tías y amigas para pedirles ropa y objetos que ya no usaran y con esa maleta llena de prendas, salía en horas de la noche hacia un parque donde se encontraban mujeres que trabajaban en la vida nocturna.

Más allá de vender, se tomaba el tiempo para escucharlas, conversar y conocer sus historias, vendía las prendas a precios económicos, alrededor de dos mil pesos, y con lo recaudado ayudaba a su mamá a cumplir con los gastos del mes.

¿Qué aprendió Andrea Valdiri de esa etapa de su vida?

Durante la transmisión, Valdiri reflexionó sobre el valor de la gratitud y la importancia de no dejarse vencer por las circunstancias y afirmó que en esos años entendió que la necesidad no siempre debe empujar a tomar malas decisiones, sino que puede ser una oportunidad para desarrollar la creatividad.

Andrea Valdiri reflexionó sobre cómo la necesidad la impulsó a ser creativa y perseverante. Foto Canal RCN

Ese primer contacto con el emprendimiento la enseñó a valorar el dinero, el esfuerzo y, sobre todo, la empatía hacia las personas que atraviesan situaciones difíciles. “Cuando uno actúa desde el corazón y con la intención correcta, la vida siempre abre caminos”.

¿Cuál fue el mensaje que Andrea Valdiri dejó a sus seguidores?

Andrea aprovechó la anécdota para enviar un mensaje directo a quienes atraviesan momentos de dificultad y les recordó que, aunque las circunstancias sean duras, siempre existen alternativas sanas y constructivas para salir adelante.

De noches difíciles a grandes lecciones: la historia que Andrea Valdiri compartió con sus seguidores en Kick. Foto Canal RCN

Su historia, reflejó una faceta más humana de la creadora de contenido, quien aseguró que aquella etapa marcó profundamente su manera de ver la vida y el valor de hacer las cosas bien.