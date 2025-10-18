¡Luto en el mundo de la moda! Muere reconocida modelo a sus 29 años: esto es lo que se sabe

El mundo de la moda lamenta la partida de la modelo italiana Pamela Genini, quien, según medios locales, habría perdido la vida el pasado 14 de octubre en un hecho relacionado con su exprometido de 52 años.

¿Cómo murió la modelo italiana Pamela Genini?

De acuerdo con medios italianos, la modelo de 29 años habría sido sorprendida en su vivienda del barrio de Gorla, al noreste de Milán, por su expareja, el empresario Gianluca Soncin.

El hombre, de 52 años, habría ingresado al lugar con una llave duplicada y, al verla llegar, la habría llevado hasta la terraza del apartamento, donde le causó graves heridas con un arm4 blanca.

Los gritos de la joven alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Al llegar, los agentes encontraron la escena y descubrieron que el hombre había intentado apagar su vida, sin conseguirlo.

Actualmente, Gianluca permanece bajo custodia policial en un hospital mientras avanzan las investigaciones del caso.

¿Qué ocurrió entre Pamela Genini y su expareja Gianluca Soncin?

La Fiscalía de Italia reveló que en los últimos meses Pamela Genini había intentado distanciarse de Gianluca, debido a que la relación se tornó cada vez más inestable por los celos y el comportamiento posesivo del empresario.

Pamela Genini había terminado su relación con el empresario, pero este se negaba a aceptarlo. (Foto: Freepik)

Asimismo, una de las exparejas de la modelo declaró ante las autoridades que Pamela habría comenzado a atravesar momentos complicados meses atrás, pues según relató, en varias ocasiones presentó marcas visibles en su cuerpo y señales de desgaste emocional que preocupaban a su entorno cercano.

De acuerdo con información oficial, Soncin tenía antecedentes judiciales relacionados con conflictos en una relación anterior y presentaba un historial de problemas personales y de salud que podrían haber influido en su comportamiento.

¿Quién fue Pamela Genini?

Pamela Genini fue una reconocida empresaria, modelo e influenciadora italiana que alcanzó popularidad tras participar en un reality show centrado en la búsqueda de pareja.

Su presencia en el mundo de la moda creció gracias a su trabajo como imagen de diversas marcas de ropa y cosméticos, así como por la creación de su propia empresa de trajes de piscina, distinguida por su estilo mediterráneo y el uso de materiales sostenibles.

Hoy, amigos y personas cercanas se despiden de la modelo y dejan ver un llamado de alerta sobre las señales que, en muchos casos, pueden pasar desapercibidas en relaciones marcadas por el control o la manipulación emocional.