¡Luto en el periodismo! Falleció Dayanna Guayabo, reconocida reportera, tras un accidente de tránsito

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la periodista Dayanna Guayabo, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 14 de octubre.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la periodista Dayanna Guayabo?

En la tarde del 17 de octubre El Irreverente, el medio en el que trabajaba Dayanna Guayabo, compartió la lamentable noticia de su fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales.

Con profundo dolor, El Irreverente Ibagué informa el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado martes 14 de octubre.

Según reveló el mismo medio, Dayanna estuvo por más de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos de Medicadiz en La Samaria luchando por su vida.

En el medio en el que trabajaba la periodista destacaron su compromiso y vocación por el periodismo en donde siempre se destacó por su forma de ser y su empatía con las personas.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió la periodista Dayanna Guayabo?

El medio en el que trabajó Dayanna Guayabo ha estado compartiendo información de todos los homenajes póstumos que le rendirán a la periodista, uno de ellos fue la misa conmemorativa que le hicieron este 18 de octubre en la Catedral de Ibagué.

Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo fraternal a quienes hoy sentimos su partida.

Asimismo, sus compañeros de trabajo le rindieron un homenaje al recopilar varias de sus entrevistas y reportajes, destacando su labor y expresando su dolor por el gran vacío que deja en sus corazones.

Tu partida deja un vacío inmenso, pero también una huella imborrable en nuestros corazones. Te vamos a extrañar siempre.

Por otra parte, según se ha podido conocer sobre el caso de Dayanna, la periodista sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en su motocicleta el pasado 14 de octubre. Al parecer, ese día llovía cuando ella chocó contra un taxi que estaba parqueado en la vía.

La joven tras el choque fue ingresada por urgencia en la Clínica Medicadiz en donde llegó con graves lesiones en su cuerpo y cabeza.

El medio conocido como El Nuevo Día, reveló las declaraciones del conductor que se vio envuelto en el accidente de Dayanna, quien aseguró que él estaba aorillado ese día porque por las fuertes lluvias su panorámico se había empañado.

Al detenerse al limpiarlo a los pocos minutos sintió el impacto en la parte trasera de su vehículo y al bajarse se encontró la trágica escena de ver a la joven periodista en el pavimento y su moto a un costado.