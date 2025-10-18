Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayana Jaimes sorprendió con cambio físico tras toda la polémica con Lily Díaz: así quedó

Dayana Jaimes mostró cómo quedó tras cambio físico y le mandó aparente pulla su excuñada Lily Díaz y su expareja: "Siempre la mona linda".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dayana Jaimes sorprendió con radical cambio de look
Dayana Jaimes sorprendió con nuevo look. (Fotos AFP y Freepik)

El nombre de Dayana Jaimes ha estado en el foco mediático en las últimas semanas por toda la polémica que vivió con su excuñada, Lily Díaz, por los audios que filtró ella de su aparente infidelidad con

¿Cómo quedó Dayana Jaimes tras hacerse cambio físico?

En las últimas horas el nombre de viuda de Martín Elías ha vuelto a ser tendencia en rede sociales tras mostrar el cambio físico que decidió hacerse luego de la polémica en la que se vio envuelta.

Dayana Jaimes apareció a través de sus redes sociales con las noticia que se cambiaría su look por completo, asegurando que quería cerrar un ciclo en su vida.

Hoy estoy feliz, no me pregunten por qué. Vamos a cerrar ciclos.

En el video compartido por Dayana Jaimes, la empresaria le pide asesoría a su estilista de confianza para su cambio de look, quien le expresa que debería hacerse algo radical.

Qué te corte el cabello corto, súper corto o lo oscurecemos.

Mamá de Martín Elias contra Dayana Jaimes
Dayana Jaimes se hizo cambio de look tras polémica con su excuñada. (Foto Canal RCN)

¿Dayana Jaimes le mandó pulla a su excuñada Lily Díaz tras su cambio de look?

Dayana Jaimes dejó por unas horas la expectativa entre sus seguidores y posteriormente compartió una foto en donde dejó ver cómo quedó tras su cambio físico.

La viuda de Martín Elías mostró que se decantó por cortarse el cabello varios centímetros y aclararse aún más su tono de cabello, decantándose por un rubio platinado.

Frente a su nuevo look, Dayan Jaimes dejó ver su felicidad con el resultado final y no dudó en dejar una aparente indirecta para su excuñada y detractores.

Siempre la mona linda, nunca nunca lo dejaré de ser.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look e indirecta de Dayana Jaimes?

Como era de esperarse el nuevo look de Dayana Jaimes no ha pasado por desapercibido en redes sociales y ha provocado un sinfín de reacciones.

Por un lado, muchos han exaltado el nuevo estilo de la viuda de Martín Elías, asegurando que fue la mejor decisión para su aspecto físico.

Sin embargo, varios se enfocaron en su mensaje con tono de pulla, por lo que lo asociaron con su excuñada Lily Díaz tras toda la polémica que vivieron días atras

