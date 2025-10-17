Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña sorprende con nuevo look y confiesa que se gastó 12 millones de pesos

La Toxi Costeña sorprendió al revelar la millonada que se gastó en su cambio de look y el resultado divide opiniones en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña sorprendió con nuevo look
La Toxi Costeña decidió pagar costoso cambio de look. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La cantante Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña sorprendió a sus seguidores al revelarles en video su nuevo cambio de look.

¿Cómo quedó La Toxi Costeña tras radical cambio de look?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió visitar a su estilista de confianza para hacerse un cambio de estilo en su cabello.

La Toxi Costeña mostró todo el proceso de su cambio de imagen, el cual decidió hacerse para lucir de nuevo su cabello largo tras cortárselo varios centímetros en su paso por el reality del Canal RCN.

Para esto la cantante se decantó por unas extensiones en forma de coleta, las cuales en principio aseguró junto a su estilista le habían costado una millonada.

Un look de 12 millones en lujo, cuidado y calidad.

La Toxi Costeña les respondió a sus haters
La Toxi Costeña sorprendió con nuevo look. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la millonada que pagó La Toxi Costeña por su nuevo look?

En el video compartido por La Toxi Costeña se pudo observar parte de su cambio de look en donde le colocaron una coleta de gran largo de su color favorito, el rojo.

- Vine por una coleta abundante, larga y vaporosa. - Hicimos una cola espectacular roja.

La cantante aunque en principio había asegurado que se había gastado 12 millones de pesos en su cambio de look, al final de su video expresó que en realidad se había gastado 3 millones no más.

Hermanas aunque este look parece de 12 millones de pesos, realmente me costó 3 millones de pesos.

Frente al resultado final de su cambio de look, La Toxi Costeña se dejó ver feliz con el resultado y no dudó en elogiar al estilista: "Eres el mejor".

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look de La Toxi Costeña de La casa de los famosos?

Como era de esperarse este cambio de look de La Toxi Costeña no pasó por desapercibido y las opiniones en redes estuvieron divididas.

Por un lado, algunos seguidores de la artista le aplaudieron su decisión de renovar por completo su estilo y volver a lucir su cabello largo.

Sin embargo, para otros internautas, el cambio de look de la cantante fue 'exagerado' y 'poco natural', por lo que le aconsejaron hacerse algo más sutil la próxima vez que visite a su estilista de confianza.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña sorprendió con nuevo look y divide opiniones con el resultado. (Foto Canal RCN)
