Sale a la luz inédito video de la última presentación de B-King en México antes de su muerte

A un mes de la muerte de B-King y Regio Clown, su mánager reveló lo que ocurrió en la discoteca la noche antes de sus desapariciones.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mánager de B-King mostró video de la última presentación del artista
Mánager de B-King sacó a la luz video del artista tras un mes de su muerte. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El mánager de Bayron Sánchez "B-King" recordó al artista tras un mes de su muerte con un inédito video de su última presentación en México junto a Regio Clown.

¿Cuál fue el video que reveló el mánager B-King tras un mes de su fallecimiento?

Juan Camilo Gallego compartió un inédito video de la fue la última presentación de B-King y Regio Clown en México en el evento para el que fueron contratados.

En el audiovisual se observa a B-King entregándole rosas a las mujeres que estaban en los palcos de al frente de la tarima: "Para mis niñas hermosas de México y el D.F.".

Bayron se ve caminando por toda la tarima saludando y teniendo el bonito gesto con las mujeres que estaban ahí presentes mientras expresaba palabras de emoción y agradecimiento a Dios.

Toca manifestar porque solo Dios tiene el poder de hacer todo realidad.

En el video también se observa a Regio Clown quien está tocando en la consola de DJ junto a un amigo, mientras B-King canta e interactúa con el público.

¿Hombre se molestó con B-King por darle una rosa a mujer que lo acompañaba?

En el video que compartió el mánager de B-King quedó captado el momento en que B-King se acerca a un grupo de personas que está en un costado para entregarle las rosas a las mujeres presentes.

Cuando le entrega una rosa a una mujer de vestido negro se observa que el hombre que está a su lado le dice algo al cantante y le hace llamativos gestos con sus manos como si le estuviese haciendo un reclamo.

Lo curioso es que tras esta acción B-King decide darle las rosas que le faltaban por repartir a una de las personas de logística y dejar de hacer este acto con las mujeres presentes.

Este detalle no ha pasado por desapercibido y algunos internautas empiezan a cuestionar si este hombre le habría dicho algo al artista que lo hizo dejar de repartir sus rosas o si por el contrario solo le hizo un comentario casual.

El lugar donde se presentó B-King en México
B-King se presentó en México junto a otros colombianos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué palabras le dedicó el mánager de B-King al artista tras un mes de su fallecimiento?

Juan Camilo Gallego junto al video compartió unas estremecedoras palabras en donde expresó su dolor por la muerte del cantante.

El mánager de B-King aseguró que el vacío que el artista le dejó a él y sus seres queridos era difícil de superar y que la única esperanza en este momento era pensar en que el artista estaba junto a Dios.

Hoy hace un mes te fuiste amigo, el vacío tan grande que nos dejaste no se va a poder llenar nunca, pero confío que ya estás con el amor de Dios y con la vida eterna King.

Madre de B-King se pronunció en redes sociales
Mánager de B-King le rindió homenaje a un mes de su muerte. (Foto: Freepik)
