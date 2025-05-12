Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García no aguantó más y envió un contundente mensaje a su hijo Valentino: “Pronto”

Karina García envió un mensaje a su hijo pequeño hijo Valentino, generando expectativa entre sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Karina García para su hijo
Karina García enterneció con un mensaje para Valentino. (Foto: Canal RCN)

Karina García compartió un tierno momento que tuvo con su pequeño hijo en sus redes sociales, dejando ver que no aguanta más la distancia y enviando un mensaje al pequeño, quien actualmente se encuentra en Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García envió un mensaje a su hijo Valentino?

La modelo paisa, a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, compartió una imagen que dejó sin palabras a más de uno.

En la publicación, que es una captura de pantalla de una videollamada, se puede ver al pequeño enviándole un beso mientras Karina, con un mensaje revelador, comparte sus sentimientos.

Artículos relacionados

Un poco más de un mes, la modelo paisa ha estado fuera del paisa cumpliendo con compromisos laborales que le han impedido viajar a Colombia, por lo que su hijo ha estado al cuidado de otras personas.

Por ello, Karina García decidió compartir el emotivo momento con un mensaje: “Mi vida, mi luz, mi todo, te extraño tanto, pronto junticos”.

El mensaje de Karina García para su hijo
Karina García enterneció con un mensaje para Valentino. (Foto: Canal RCN)

A esto se suma que la paisa tampoco pudo estar en uno de los eventos más importantes: el grado del jardín del pequeño, aunque compartió su emoción en redes sociales al ver al niño con su toga.

¿Cuándo se reunirá Karina García con su hijo Valentino?

Aunque la modelo paisa no ha revelado la fecha exacta en la que viajará para estar de nuevo con su pequeño de cinco años y celebrar las festividades de fin de año, lo cierto es que retomó su presencia en redes.

Artículos relacionados

Por supuesto que los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación de la paisa en la que no solo elogiaron la belleza del niño: “Qué hermoso”, escribió una internauta.

Mientras otros usuarios se enfocaron en su rol de madre, la modelo paisa, como bien se sabe, siempre ha dejado claro que lo más importante para ella son sus hijos: Isabella de 18 años y Valentino de 5 años.

Lo cierto es que la fanaticada de Karina García espera con ansias ese reencuentro entre la modelo y sus hijos, y desea ver cómo pasarán estas festividades de fin de año juntos y en unión familiar.

El mensaje de Karina García para su hijo
Karina García enterneció con un mensaje para Valentino. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La foto familiar navideña de Cintia Cossio Cintia Cossio

Cintia Cossio enternece al mostrar una fotografía familiar navideña: “Lograron salvar su hogar”

Cintia Cossio compartió una emotiva foto navideña con su familia, recibiendo elogios por parte de sus seguidores.

Karina García generó reacciones al compartir el video de la nvoia de Blessd Karina García

Karina García compartió video de la novia de Blessd, ¿ahora son amigas?

Karina García generó reacciones en redes sociales luego de compartir un video de la novia de Blessd, quien usó su audio viral.

Pipe Bueno reveló detalles de su retiro, el regalo de Luisa Fernanda W Pipe Bueno

Pipe Bueno da pistas sobre su retiro mientras empacan maletas: “Alistándonos, nos vamos para Colombia”

Pipe Bueno habló sin filtros y dio reveladores detalles sobre su retiro mientras Luisa Fernanda W empacaba las maletas.

Lo más superlike

Andrea Bocelli encendió la emoción en el sorteo del Mundial 2026 con una presentación impecable. Talento internacional

Así fue la presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026

Andrea Bocelli protagonizó uno de los momentos más emocionantes en la inauguración del sorteo del Mundial 2026.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología