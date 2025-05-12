Karina García no aguantó más y envió un contundente mensaje a su hijo Valentino: “Pronto”

Karina García compartió un tierno momento que tuvo con su pequeño hijo en sus redes sociales, dejando ver que no aguanta más la distancia y enviando un mensaje al pequeño, quien actualmente se encuentra en Colombia.

¿Por qué Karina García envió un mensaje a su hijo Valentino?

La modelo paisa, a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, compartió una imagen que dejó sin palabras a más de uno.

En la publicación, que es una captura de pantalla de una videollamada, se puede ver al pequeño enviándole un beso mientras Karina, con un mensaje revelador, comparte sus sentimientos.

Un poco más de un mes, la modelo paisa ha estado fuera del paisa cumpliendo con compromisos laborales que le han impedido viajar a Colombia, por lo que su hijo ha estado al cuidado de otras personas.

Por ello, Karina García decidió compartir el emotivo momento con un mensaje: “Mi vida, mi luz, mi todo, te extraño tanto, pronto junticos”.

Karina García enterneció con un mensaje para Valentino. (Foto: Canal RCN)

A esto se suma que la paisa tampoco pudo estar en uno de los eventos más importantes: el grado del jardín del pequeño, aunque compartió su emoción en redes sociales al ver al niño con su toga.

¿Cuándo se reunirá Karina García con su hijo Valentino?

Aunque la modelo paisa no ha revelado la fecha exacta en la que viajará para estar de nuevo con su pequeño de cinco años y celebrar las festividades de fin de año, lo cierto es que retomó su presencia en redes.

Por supuesto que los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación de la paisa en la que no solo elogiaron la belleza del niño: “Qué hermoso”, escribió una internauta.

Mientras otros usuarios se enfocaron en su rol de madre, la modelo paisa, como bien se sabe, siempre ha dejado claro que lo más importante para ella son sus hijos: Isabella de 18 años y Valentino de 5 años.

Lo cierto es que la fanaticada de Karina García espera con ansias ese reencuentro entre la modelo y sus hijos, y desea ver cómo pasarán estas festividades de fin de año juntos y en unión familiar.