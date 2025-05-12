Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García compartió video de la novia de Blessd, ¿ahora son amigas?

Karina García generó reacciones en redes sociales luego de compartir un video de la novia de Blessd, quien usó su audio viral.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García causa revuelo tras compartir contenido de la novia de Blessd. (Foto: Canal RCN - AFP/ Dimitrios Kambouris)

Karina García sorprendió a sus seguidores tras hacer una inusual publicación a través de sus historias en Instagram, pues compartió un video que desató diversas reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue el controversial video que publicó Karina García?

Este viernes 5 de diciembre, a través de sus historias en Instagram, Karina García ha estado compartiendo varios videos de sus fanáticas, quienes han usado su audio viral de “pareces económica”.

Este audio que es muy popular en las redes sociales, es precisamente de la paisa que le respondió a un seguidor que la llamó económica en pleno en vivo en una de sus plataformas, por eso, ella le contestó con inocencia y risa, pero fue tanta la gracia que causó, que su audio se viralizó muy rápido.

Con ese audio tan popular, cientos de usuarios de redes sociales han creado muchos videos y precisamente, Manuela QM, novia de Blessd usó el tren a su favor, tanto que Karina lo compartió en sus historias de Instagram.

¿Por qué generó polémica que Karina García haya compartido el video de la novia de Blessd?

Karina García ha estado en medio de rumores y polémicas debido a que tiene la fama de meterse y dañar relaciones, por eso, hace un tiempo se especuló que ella fue amante de Blessd, cuando él estuvo de novio con la influencer, La suprema.

Karina García sorprende al repostear video de Manuela, novia de Blessd. (Foto: Canal RCN)

Es por eso que, cada vez que pueden, a Karina García le reprochan por estos rumores, ya que no solo se le ha vinculado con el artista de reguetón, sino con otros hombres, pero se reitera que estos son rumores y ella nunca ha confirmado si se ha involucrado con alguien que esté comprometido.

¿Qué dijo la novia de Blessd sobre el video que compartió Karina García?

La influencer tuvo más de 500 mil me gusta en TikTok por su video compartido y más de mil comentarios, pues generó también reaccione por usar el audio de Karina García.

(Foto: canal RCN)

Sin embargo, Manuela no mencionó nada sobre Karina y normalizó usar un audio viral de esa red social, pero eso sí, respondió comentarios donde le preguntaban si estaría embrazada, revelando que no es así.

Por su lado, en el post de la creadora no hay ningún comentario de Karina, pues ella solo lo compartió en sus historias, aprovechando que estaba reposteando los videos de sus fans.

