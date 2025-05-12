Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se vive una Navidad perfecta según Karina García

Karina García sorprendió al revelar que su plan ideal de Navidad es una noche sencilla, con buñuelos, natilla y la compañía de sus hijos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así es la Navidad perfecta para Karina García y su familia.
Karina García contó que su plan navideño preferido es compartir buñuelos y natilla con sus hijos. Foto Canal RCN/Freepik

Karina García sorprendió recientemente a sus seguidores al responder una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram sobre trabajo, moda y vida personal, en donde hubo una que destacó por encima de las demás, su plan perfecto para Navidad.

¿Cuál es el plan favorito de Karina García en navidad?

Lejos de lo que muchos esperaban, su respuesta no tuvo nada que ver con destinos exóticos, cenas costosas o experiencias de lujo, en cambio, compartió que su plan favorito es uno sencillo, tradicional y profundamente familiar, disfrutar de buñuelos, natilla y la compañía de quienes considera sus mayores tesoros, sus hijos Isabella y Valentino.

 

La sinceridad de Karina llamó la atención de inmediato, pues rompe con la imagen glamorosa que normalmente se asocia a su figura pública pues seguidores están acostumbrados a verla en escenarios llenos de detalles ostentosos, pero esta vez mostró una faceta más cercana y hogareña.

¿Por qué la respuesta de Karina García generó tantas reacciones entre sus seguidores?

La respuesta de Karina despertó un gran número de comentarios, especialmente relacionados con su rol como madre, pues durante años, ha compartido momentos especiales junto a sus hijos, lo que ha permitido que su audiencia sea testigo de lo cercana que es a ellos, en particular con su hija mayor, Isabella.

Especialmente porque ambas suelen aparecer juntas en eventos importantes, viajes o incluso espacios de diversión como fiestas o actividades que suelen compartir en redes sociales.

Karina García, Isabella Vargas
Isabella y Valentino son el centro de las celebraciones decembrinas de Karina. | Foto del Canal RCN.

Algunos usuarios incluso mencionaron lo conmovedor que fue ver a Karina priorizar algo tan cotidiano como un postre navideño y una noche en familia por encima de los lujos que caracterizan su estilo de vida.

¿Qué significado tiene esta época para Karina García y su familia?

Más allá del brillo que rodea su carrera digital, Karina recordó que hubo un tiempo en el que su vida era completamente distinta, en sus respuestas habló de los años en los que las dificultades económicas estaban muy presentes y cómo, a pesar de eso, la Navidad siempre fue especial.

Karina García
Karina recordó que, pese a su éxito actual, la Navidad siempre ha sido un momento sentimental y familiar para ella. | Foto del Canal RCN.

Para ella, esta época tiene un valor sentimental profundo, porque representa la oportunidad de agradecer, recordar su proceso y reconocer el papel fundamental que juegan sus dos hijos en su vida.

Y aunque ahora puede disfrutar de comodidades que antes no estaban a su alcance, afirmó que nada se compara con el simple hecho de estar con Isabella y Valentino.

