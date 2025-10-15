Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

En video quedó la curiosa reacción de la actriz Norma Nivia ante una supuesta infidelidad de Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mateo Varela mostró curiosa reacción de Norma Nivia tras presunta infidelidad
Mateo Varela dejó ver la molesta reacción de Norma Nivia. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Norma Nivia y Mateo Varela, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un video de ambos.

Artículos relacionados

¿Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, le fue infiel a Norma Nivia?

La actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela presumen de una sólida relación sentimental, la cual nació en La casa de los famosos Colombia 2.

Esta relación que tuvo sus altibajos en el reality del Canal RCN ahora es una de las más comentadas en redes y más en las últimas horas por un video compartido por el deportista.

Mateo Varela reveló la reacción que tuvo Norma Nivia luego de creer y suponer que él le había traicionado a su confianza y le había sido infiel.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Norma Nivia ante supuesta infidelidad de Peluche. Foto (Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Norma Nivia luego de supuesta infidelidad de Mateo Varela?

La reacción de la actriz fue sorprenderlo al entregarle los objetos y utensilios que necesitaba para prepararse su propio desayuno, por lo que le entrega el envase del café, la bolsa de pan, un pocillo y un huevo.

La reacción de Mateo es de asombro al no entender por qué Norma Nivia le estaba dando todos esos objetos y la mala forma en que lo hacía.

El deportista a modo de humor explicó junto al video que esta reacción de la actriz era porque se había levantado de malgenio luego de soñarse que él la engañaba.

Soñó que la engañaba.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el video de Mateo Varela mostrando la reacción de Norma Nivia?

Como era de esperarse este video de Norma Nivia y Mateo Varela ha provocado diferentes reacciones en redes sociales, ya que por un lado, algunos vieron muy genuina la reacción de la actriz como si hubiese pasado lo de la infidelidad.

Por otra parte, algunos resaltaron la reacción de Mateo, quien parecía que estuviese en shock con lo que hacía la actriz al darle todos los implementos para el desayuno.

Precisamente, Mateo aseguró junto al video que llegó a asustarse y hasta ni había podido reaccionar bien tras lo sucedido.

Hasta escribí mal del susto.

Mateo y Norma recientemente habían sido noticia luego de darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia, un gato.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

James Rodríguez y david ospina bailando con sus hijos James Rodríguez

Así celebró James Rodríguez sus 120 partidos con la Selección Colombia

James Rodríguez está a 10 partidos de alcanzar el récord de David Ospina y reafirma su huella como figura histórica de la Selección..

Andrea Valdiri despide septiembre con un mensaje de enfoque y determinación. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri recibió una dedicatoria musical de un misterioso hombre ¿Quién es?

Andrea Valdiri vivió un momento muy especial antes de Stream Fighters 4, al recibir una canción compuesta por un fan como muestra de apoyo.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra sorprendió al mostrar su impresionante colección de tenis, ¿cuántos tiene?

La Liendra recordó cómo en el pasado su realidad era distinta y no tenía la posibilidad de ostentar los lujos que hoy tiene.

Lo más superlike

Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Karol G

Así fue el look y desfile de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show ¡Orgullo colombiano!

Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina que cantó en el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Ricardo aseguró que su avance en MasterChef se debe a su fe y al esfuerzo constante en cada reto de la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón opinó al ver a Ricardo en el top 10: "Pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá"

Leonardo Ramírez había pedido la eutanasia Talento nacional

El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó