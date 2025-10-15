Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

Los nombres de Norma Nivia y Mateo Varela, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un video de ambos.

¿Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, le fue infiel a Norma Nivia?

La actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela presumen de una sólida relación sentimental, la cual nació en La casa de los famosos Colombia 2.

Esta relación que tuvo sus altibajos en el reality del Canal RCN ahora es una de las más comentadas en redes y más en las últimas horas por un video compartido por el deportista.

Mateo Varela reveló la reacción que tuvo Norma Nivia luego de creer y suponer que él le había traicionado a su confianza y le había sido infiel.

Así reaccionó Norma Nivia ante supuesta infidelidad de Peluche. Foto (Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Norma Nivia luego de supuesta infidelidad de Mateo Varela?

La reacción de la actriz fue sorprenderlo al entregarle los objetos y utensilios que necesitaba para prepararse su propio desayuno, por lo que le entrega el envase del café, la bolsa de pan, un pocillo y un huevo.

La reacción de Mateo es de asombro al no entender por qué Norma Nivia le estaba dando todos esos objetos y la mala forma en que lo hacía.

El deportista a modo de humor explicó junto al video que esta reacción de la actriz era porque se había levantado de malgenio luego de soñarse que él la engañaba.

Soñó que la engañaba.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Mateo Varela mostrando la reacción de Norma Nivia?

Como era de esperarse este video de Norma Nivia y Mateo Varela ha provocado diferentes reacciones en redes sociales, ya que por un lado, algunos vieron muy genuina la reacción de la actriz como si hubiese pasado lo de la infidelidad.

Por otra parte, algunos resaltaron la reacción de Mateo, quien parecía que estuviese en shock con lo que hacía la actriz al darle todos los implementos para el desayuno.

Precisamente, Mateo aseguró junto al video que llegó a asustarse y hasta ni había podido reaccionar bien tras lo sucedido.

Hasta escribí mal del susto.

Mateo y Norma recientemente habían sido noticia luego de darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia, un gato.