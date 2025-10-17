Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes genera preocupación tras aparecer llorando en redes y hacer confesión

Marcela Reyes se dejó ver bastante afectada en el primer mes de muerte de su expareja B-King: "Hay procesos que sacan lágrimas".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes apareció llorado en redes
Marcela Reyes sorprendió al aparecer llorando. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La DJ Marcela Reyes reapareció en sus redes sociales con una imagen que generó preocupación, pues se le veía entre un mar de lágrimas y visiblemente afectada.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcela Reyes apareció llorando en redes sociales?

La DJ apareció en la tarde del 17 de octubre a través de sus historias de Instagram llorando de manera desconsolada mientras miraba a la cámara.

Marcela Reyes junto al video dejó un estremecedor audio en el que revelaba todo lo que venía sintiendo y viviendo en el último tiempo.

La artista expresó a modo de reflexión que en este mes había sentido como muchas personas habían intentado apagar su brillo y energía a través de malos comentarios y señalamientos.

Precisamente, la DJ apareció con este video en el día que su expareja, Bayro Sánchez, mejor conocido como B-King cumplió un mes de fallecido.

Levántate incluso aunque duela, aunque la mala energía no quiera que abras tus alas, ábrelas más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieras llegar.

La confesión de Marcela Reyes sobre los $2.000 millones que perdió por B-King
Marcela Reyes apareció llorando en redes tras el primer mes de fallecido de B-King. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la confesión que hizo Marcela Reyes en medio del llanto?

La DJ Marcela Reyes aseguró entre lágrimas que ha tenido un complejo proceso durante todo este tiempo que le ha sacado un mar de lágrimas.

Precisamente, la artista aseguró que llegó a pensar en tirar la toalla y rendirse, algo que no hizo gracias a la ayuda de su familia y de su religión.

Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante y aunque hay procesos en los que uno piensa hasta tirar la toalla, siempre hay que decidir tomar más fuerza para seguir adelante de la mano de Dios.

La DJ aseguró en su video que por primera vez en mucho tiempo se siente con fuerza para retomar el control de su vida tras superar infinidad de barreras y complejos momentos.

Estoy segura que lo que viene es mucho más grande porque pasé las pruebas con honores, estoy lista para asumir cosas mucho más grandes y mejores.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcela Reyes fue señalada tras el fallecimiento de su expareja, B-King?

Marcela Reyes ha tenido días difíciles en el último mes tras la trágica muerte de su expareja, el cantante B-King, quien tras desaparecer en México fue hallado sin vida junto a un amigo suyo, Regio Clown.

Tras hacerse oficial el fallecimiento del artista, Marcela empezó a verse involucrada en toda una polémica por señalamientos en su contra tras un rifirrafe que vivió el cantante con la DJ luego de su separación.

Sin embargo, la DJ y su equipo legal dejaron claro que ella no tenía nada que ver con lo que le había pasado a su expareja y expresaron que Marcela pasaba por un difícil momento por todo lo que vivió con el artista en sus más de siete años de relación.

hijo de Marcela Reyes al enterarse de la muerte de B-King
Marcela Reyes ha vivido un complejo mes tras la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Talento internacional

El desgarrador mensaje de Valentina Esquin antes del velorio de Baby Demoni

Valentina Esquin rompió el silencio con un mensaje lleno de dolor tras la partida de su hermana, la creadora de contenido Baby Demoni.

Aida Victoria Merlano expuso situación que vivió Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estalló tras situación que vivió con su hijo en la calle

Aida Victoria Merlano contó detalles de la incómoda situación que vivió con su hijo con otras mujeres: "Buscando que las deje sin pelo".

Andrea Valdiri posa a la cámara sonriente. Andrea Valdiri

Así lucía Andrea Valdiri antes de ser famosa y sin procedimientos estéticos

Andrea Valdiri se dio a conocer tras su participación en un certamen de belleza en el que se llevó el título.

Lo más superlike

Yina Calderón, Andrea Valdiri Tecnología

IA predice qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters: "La venganza"

La IA vaticinó varios escenarios que se darían si Yina Calderón se corona victoriosa y derrota a Andrea Valdiri.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?