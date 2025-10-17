Marcela Reyes genera preocupación tras aparecer llorando en redes y hacer confesión

La DJ Marcela Reyes reapareció en sus redes sociales con una imagen que generó preocupación, pues se le veía entre un mar de lágrimas y visiblemente afectada.

¿Por qué Marcela Reyes apareció llorando en redes sociales?

La DJ apareció en la tarde del 17 de octubre a través de sus historias de Instagram llorando de manera desconsolada mientras miraba a la cámara.

Marcela Reyes junto al video dejó un estremecedor audio en el que revelaba todo lo que venía sintiendo y viviendo en el último tiempo.

La artista expresó a modo de reflexión que en este mes había sentido como muchas personas habían intentado apagar su brillo y energía a través de malos comentarios y señalamientos.

Precisamente, la DJ apareció con este video en el día que su expareja, Bayro Sánchez, mejor conocido como B-King cumplió un mes de fallecido.

Levántate incluso aunque duela, aunque la mala energía no quiera que abras tus alas, ábrelas más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieras llegar.

Marcela Reyes apareció llorando en redes tras el primer mes de fallecido de B-King. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la confesión que hizo Marcela Reyes en medio del llanto?

La DJ Marcela Reyes aseguró entre lágrimas que ha tenido un complejo proceso durante todo este tiempo que le ha sacado un mar de lágrimas.

Precisamente, la artista aseguró que llegó a pensar en tirar la toalla y rendirse, algo que no hizo gracias a la ayuda de su familia y de su religión.

Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante y aunque hay procesos en los que uno piensa hasta tirar la toalla, siempre hay que decidir tomar más fuerza para seguir adelante de la mano de Dios.

La DJ aseguró en su video que por primera vez en mucho tiempo se siente con fuerza para retomar el control de su vida tras superar infinidad de barreras y complejos momentos.

Estoy segura que lo que viene es mucho más grande porque pasé las pruebas con honores, estoy lista para asumir cosas mucho más grandes y mejores.

¿Por qué Marcela Reyes fue señalada tras el fallecimiento de su expareja, B-King?

Marcela Reyes ha tenido días difíciles en el último mes tras la trágica muerte de su expareja, el cantante B-King, quien tras desaparecer en México fue hallado sin vida junto a un amigo suyo, Regio Clown.

Tras hacerse oficial el fallecimiento del artista, Marcela empezó a verse involucrada en toda una polémica por señalamientos en su contra tras un rifirrafe que vivió el cantante con la DJ luego de su separación.

Sin embargo, la DJ y su equipo legal dejaron claro que ella no tenía nada que ver con lo que le había pasado a su expareja y expresaron que Marcela pasaba por un difícil momento por todo lo que vivió con el artista en sus más de siete años de relación.