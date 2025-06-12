Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García respondió si dejaría que su hija participe en un reality

Karina García reveló si dejaría que su hija, Isabella Vargas, participe en un reality show. Su respuesta sorprendió.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García contó si Isabella aceptaría entrar a un reality
Karina García sorprendió con respuesta sobre la participación de su hija en un reality. (Foto: Canal RCN)

La influencer paisa, Karina García, una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 más destacadas, sigue dando de qué hablar, pues tras su paso por el reality, se le han abierto muchas puertas en donde ha podido brillar.

Artículos relacionados

Precisamente, por su paso por la casa más famosa de Colombia, la paisa ha ganado mayor visibilidad y ha creado una gran comunidad en redes sociales.

¿Qué respondió Karina García al revelar si dejaría a su hija participar en un reality?

A través de sus historias en Instagram, Karina García interactuó con sus seguidores y dejó que le hicieran varias preguntas, las cuales ella respondió con total transparencia.

Artículos relacionados

En una de tantas inquietudes de sus fanáticos, la influencer respondió si dejaría que su hija Isabella Vargas participe en un reality, lo cual ella respondió:

“Ya se lo propusieron y adivinen qué… ¡no aceptó! Ella dice que quizá más adelante”.

Karina García reveló si dejaría que su hija participe en un reality
La revelación de Karina García sobre su hija y los realities. (Foto: Canal RCN)

Con esta respuesta, García deja claro que su hija no descartaría la idea de participar en un reality y así mismo, ella le permitiría que asistiera, pues nunca dijo que no la dejaría.

¿Qué dijo Karina García sobre sus planes para diciembre?

En la misma dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, Karina García reveló qué hará en estas festividades de fin de año y dijo que estará “con los amores de su vida”, o sea con sus hijos, además, confesó que comerá mucho.

Artículos relacionados

Detalló que comería natilla, buñuelo y que, además, diciembre es u época favorita del año. Esta respuesta, la influencer la dio mientras estaba en un avión con sus dos hijos, Isabella y Valentino.

¿Karina García podría volver a participar en un reality?

Karina García no descarta que su hija participe en un reality
Karina García reveló si dejaría que su hija participe en un reality. (Foto: Canal RCN)

Karina García tuvo una excelente participación en La casa de los famosos Colombia 2025, allí, ella se dio a conocer y enamoró a muchos con su personalidad, pero así mismo, ganó enemistades y críticas por su forma de haber jugado el reality.

Aun así, mencionado anteriormente, ganó una gran comunidad que la apoya al cien a través de redes sociales y además, su paso por el programa colombiano la ha llevado ha ganarse otras oportunidades en su carrera como creadora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente. Falcao

Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología