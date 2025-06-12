Karina García respondió si dejaría que su hija participe en un reality

La influencer paisa, Karina García, una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 más destacadas, sigue dando de qué hablar, pues tras su paso por el reality, se le han abierto muchas puertas en donde ha podido brillar.

Precisamente, por su paso por la casa más famosa de Colombia, la paisa ha ganado mayor visibilidad y ha creado una gran comunidad en redes sociales.

¿Qué respondió Karina García al revelar si dejaría a su hija participar en un reality?

A través de sus historias en Instagram, Karina García interactuó con sus seguidores y dejó que le hicieran varias preguntas, las cuales ella respondió con total transparencia.

En una de tantas inquietudes de sus fanáticos, la influencer respondió si dejaría que su hija Isabella Vargas participe en un reality, lo cual ella respondió:

“Ya se lo propusieron y adivinen qué… ¡no aceptó! Ella dice que quizá más adelante”.

Con esta respuesta, García deja claro que su hija no descartaría la idea de participar en un reality y así mismo, ella le permitiría que asistiera, pues nunca dijo que no la dejaría.

¿Qué dijo Karina García sobre sus planes para diciembre?

En la misma dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, Karina García reveló qué hará en estas festividades de fin de año y dijo que estará “con los amores de su vida”, o sea con sus hijos, además, confesó que comerá mucho.

Detalló que comería natilla, buñuelo y que, además, diciembre es u época favorita del año. Esta respuesta, la influencer la dio mientras estaba en un avión con sus dos hijos, Isabella y Valentino.

¿Karina García podría volver a participar en un reality?

Karina García reveló si dejaría que su hija participe en un reality. (Foto: Canal RCN)

Karina García tuvo una excelente participación en La casa de los famosos Colombia 2025, allí, ella se dio a conocer y enamoró a muchos con su personalidad, pero así mismo, ganó enemistades y críticas por su forma de haber jugado el reality.

Aun así, mencionado anteriormente, ganó una gran comunidad que la apoya al cien a través de redes sociales y además, su paso por el programa colombiano la ha llevado ha ganarse otras oportunidades en su carrera como creadora.