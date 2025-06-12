Cerca de 15 días duró la pesadilla para Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja. El joven cantante, hijo de Giovanny Ayala, vivió días muy difíciles, pero ya de nuevo está con su familia y seres queridos.

¿Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, pensó en dejar la música mientras estuvo privado de la libertad?

La liberación se logró gracias a un operativo de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. El artista y su acompañante fueron hallados en un cambuche improvisado, en medio de una vasta zona rural, donde eran custodiados por un sujeto.

En medio de la compleja situación que afrontó, muchas cosas pasaron por la cabeza del joven cantante, una de ellas, dejar la música. Y es que, justamente, tras un concierto, fue que Ayala terminó privado de la libertad.

Miguel reflexionó mucho y contó lo que pasará con su carrera musical. El joven señaló que, por ahora, quiere seguir inmerso en la industria, de hecho, ya tiene preparados seis temas para ser lanzados: cuatro covers y dos canciones inéditas.

Giovanny Ayala vivió momentos de mucha zozobra mientras estuvo privado de la libertad su hijo. Foto: Canal RCN

Sin embargo, mientras duró su pesadilla, llegó a pensar en dejar la música, ya que creía que no estaría haciendo lo correcto.

A mí allá se me pasaba mucho por la cabeza si seguir o no seguir… se me llenaban los ojos de agua, se me hacía un nudo en la garganta de pensar… que… yo solamente quería hacer un sueño. Quiero hacer un sueño, pero que le hagan eso a una persona que no les ha hecho nada y eso me dolía muchísimo. Yo siempre iba con todo el cariño a cantarles. Las personas me decían ‘usted tiene mucha humildad, siga así’, pero también estaba confundido, pensaba entonces ‘¿qué hago?’ porque todas las personas me dicen eso, así que no sabía si seguir o no seguir (en la música), pero vamos para adelante

Por esta misma línea, Sebastián Ayala, hermano de Miguel y también cantante, afirmó que seguirán llevando música a todos los rincones del país, pues sabe que son más las personas que quieren paz y los respaldan en sus carreras.

Miguel y Sebastián son los herederos musicales de Giovanny Ayala y anhelan seguir los pasos de su padre que ha llegado a ser una de las grandes estrellas de la música popular colombiana, gracias a éxitos como, ‘Anoche la escribí’, ‘De qué te las picas’ y ‘De mal en peor’.

¿Cómo empezó la pesadilla para Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja?

Miguel Ayala relató en exclusiva en ‘Buen Día, Colombia’ la forma en que terminó privado de la libertad cuando se dirigía al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, donde tomaría un vuelo hacia Bogotá.

"Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron 'pasen todo' y nos dijeron lo vamos a llevar a usted por hacer esto y por su papá, su hermano, usted, nos encerraron y nos llevaron a otro carro y luego al lugar, caminamos como 5 horas".

El joven contó que al principio él y su mánager pensaron que se trataba de un robo, pero todo cambió radicalmente cuando los obligaron a caminar y a internarse entre la espesa vegetación.

Todo el tiempo hubo zozobra para ambos, pero a la vez trataron de mantener la calma y hacer caso a todo lo que les decían, pues sabían que ante todo había que resguardar la vida.

Miguel Ayala planea seguir en la música, continuando los pasos de su padre. Fotos: Canal RCN

"Verbalmente hubo palabras que nos decían que si nos escapábamos nos iban a disp*rar y nosotros preferimos cooperar, siempre estuvimos muy juicioso".

Miguel Ayala espera retomar su carrera musical, incluso, ya tiene programados conciertos para este fin de año junto a su hermano Sebastián y su padre Giovanny.