Videos mostrarían el supuesto embarazo de Kendall Jenner, ¿es de Bad Bunny?

En las últimas horas se han viralizado videos de Kendall Jenner, a quien se le notaría su supuesta pancita de embarazo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Videos de Kendall Jenner alimentan sospechas de un posible embarazo
Rumores de embarazo de Kendall Jenner desatan furor en redes. (AFP / KEVORK DJANSEZIAN -Foto: Freepik)

En horas de la noche del pasado viernes 5 de diciembre, se han viralizado varios videos de la famosa top model, Kendall Jenner, quien apareció en público en un evento junto a su madre, Kris Jenner , sin embargo, la actitud de la modelo generó muchas sospechas en los internautas.

¿En cuál video se ve el supuesto embarazo de Kendall Jenner?

En todas las redes sociales ha circulado videos de Kendall Jenner junto a su madre posando en una alfombra roja de un evento importante, pero lo que llamó la atención es que la modelo siempre mantuvo sus manos cubriendo su abdomen.

En los clips se ve que Kendall se alcanza a tocar su abdomen y en un momento se ve que Kris mira casi con disimulo esta zona del cuerpo de su hija, segundos después de que ella le susurra algo al oído.

De acuerdo con las especulaciones, Kendall Jenner se veía muy nerviosa durante el evento y más cuando debía posar frente a las cámaras.

¿Kendall Jenner se le notó la pancita de embarazo?

Con los videos publicados en todas las plataformas digitales, los internautas creen que Kendall Jenner sí estaría embarazada, pues al parecer se le puede ver su abdomen pronunciado y con su mano puesta en él, las sospechas serán muy evidentes.

El gesto de Kendall Jenner que desató rumores de embarazo en internet
Videos de Kendall Jenner alimentan sospechas de un posible embarazo. (Foto: Canal RCN)

De hecho, la modelo llevó un vestido suelto con el que no se le nota para nada ajustado al cuerpo y eso generó muchas dudas, pues según los rumores, se vestiría así para disimular su supuesto embarazo.

Por otro lado, Kendall publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotos de esa noche del evento y en la mayoría cubría su abdomen, poniendo las manos sobre él.

¿Por qué dicen que Bad Bunny podría ser el padre del supuesto bebé de Kendall Jenner?

Kendall Jenner oculta su abdomen y estalan las especulaciones de embarazo
El gesto de Kendall Jenner que desató rumores de embarazo en internet. (AFP/KEVORK DJANSEZIAN)

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, Bad Bunny y Kendall Jenner habrían regresado luego de más de un año de haber conocido su ruptura, sin embargo, estos siguen siendo especulaciones.

Por eso mismo, a los internautas les parece sospechoso que preciso cuando surgieron los rumores de que el cantante regresó con la modelo, justo nacen nuevas especulaciones sobre un supuesto embarazo de Kendall.

