Caterin Escobar impactó a sus seguidores con su exigente rutina de ejercicios

Caterin Escobar, actual novia de Mario Alberto Yepes, mostró su la rutina de ejercicios con la que se mantiene en forma en diciembre.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Caterin Escobar reveló los ejercicios que practica para mantenerse en forma en este fin de año.
Caterin Escobar mostró los ejercicios que hace para mantenerse en forma en el fin de año. Foto: Canal RCN

Caterin Escobar, exparticipante de MasterChef Celebrity, sorprendió en redes sociales al mostrar su exigente rutina de ejercicios. La actriz caleña despertó suspiros, pero también mucha admiración entre sus seguidores.

¿Cuál es la rutina de ejercicios con la que Caterin Escobar sorprendió en redes sociales?

Caterin compartió un video en su cuenta personal de Instagram y allí mostró lo que hace para mantenerse en forma en plena época navideña, donde suele aumentar el consumo de tradicionales alimentos como la natilla o los buñuelos.

Precisamente, para conservar una óptima alimentación y aplacar un poco esos gustos que siempre surgen, es que Escobar realiza exigentes ejercicios.

En esta ocasión, la actriz mostró una rutina sumamente compleja, ya que está con la cabeza hacia abajo y solo permanece enganchada de los pies en la parte superior. Para lograr un buen resultado se requiere de una gran fortaleza en las piernas y la espalda.

La publicación de Caterin despertó admiración y muchos halagos también, aunque quienes la siguen saben que a ella le gusta mucho el ejercicio y siempre usa sus redes sociales para mostrar sus rutinas.


“Bella”, “preciosa”, “me dio mareo”, “son unas tesas”, entre otros comentarios, dejaron los internautas. Entre tanto, ella acompañó su publicación con un jocoso mensaje: “Reto navideño y listas para la natilla y el buñuelo”.

El 2025 ha sido un año muy fructífero para Caterin Escobar. Hizo parte de la décima temporada de MasterChef Celebrity y, aunque no pudo entrar ni al Top 10, dejó una gran huella por su sazón y creatividad para la cocina.

¿Quién es el novio de la actriz colombiana Caterin Escobar?

Pero no solo eso, Escobar le robó el corazón, nada más y nada menos, que, al excapitán y mundialista de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes. El exjugador y la actriz se conocieron en la cocina más famosa del mundo y el flechazo se dio casi que de inmediato.

Aunque el comienzo ella ocultó lo que estaba pasando, finalmente confirmó su relación con Yepes con una publicación en redes sociales. A partir de esa oficialización, los dos se han mostrado juntos y muy enamorados en redes.

El amor también se cocina: Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se flecharon en MasterChef Celebrity.
Caterin Escobar encontró el amor en las cocinas de MasterChef Celebrity gracias a Mario Alberto Yepes. Foto: Canal RCN

Caterin está muy al tanto de lo que publica Yepes, y el exfutbolista hace lo propio con ella. Comentarios y likes van y vienen permanentemente entre ellos. Recientemente, la actriz acompañó a Mario Alberto a Estados Unidos, donde el excapitán acompañó a la Selección Colombia en un partido amistoso.

Caterin Escobar tiene una destacada carrera como actriz. Ha pasado por producciones como ‘Merlina, mujer divina’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Floricienta’, ‘Te la dedico’, entre otras.

Yepes, por su parte, es una de las grandes figuras del fútbol colombiano. En 2015 se retiró de la actividad profesional y desde entonces ha estado vinculado en otros ámbitos del deporte. Probó suerte como técnico, dirigiendo al Deportivo Cali, pero no le fue tan bien, sin embargo, no descarta volver a la raya de entrenador.

A lo largo de su carrera, jugó en clubes como AC Milan, París Saint-Germain y San Lorenzo de Almagro, además, jugó con la Selección Colombia el Mundial de Fútbol de 2014, donde el combinado nacional llegó hasta cuartos de final.

Caterin Escobar y Mario Yepes desatan emociones con foto
Caterin Escobar ha actuado en producciones como 'Café, con aroma de mujer' y 'Merlina, mujer divina'. (Foto: Canal RCN)
