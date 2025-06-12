La respuesta que dio Kai cuando Greeicy le preguntó si quería cortarse el pelo

En horas de la noche del pasado viernes 5 de diciembre, la cantante caleña, Greeicy Rendón, publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram, junto a su hijo Kai, quien no deja de sorprender lo mucho que ha crecido.

En dichas historias, la artista usó filtros para tapar el rostro de su pequeño y juntos hicieron una revelación sobre el menor.

¿Greeicy Rendón mostró el rostro de Kai?

En las últimas publicaciones en redes sociales de Greeicy, la artista ha publicado varias fotos y videos de Kai, en donde solo ha dejado ver la mitad de la cara. Tanto ella como Mike Bahía, siguen protegiendo la privacidad de su hijo.

Aun así, esto no les ha impedido compartir momentos lindos en familia y han revelado detalles de sus vivencias con sus seguidores, quienes mantiene las esperanzas de que los cantantes muestren por completo el rostro de Kai.

¿Qué respondió Greeicy Rendón al revelar la razón de no cortarle el pelo a Kai?

En estas historias que publicó Greeicy con Kai, la cantante explicó que le han preguntado por la que aún no le corta el cabello al niño y ella misma se lo preguntó al menor, pero su respuesta fue muy contundente.

Kai sorprendió a los seguidores de su mamá por ser él mismo el que respondió los cuestionamientos de los internautas y dijo “que le daba pena cortarse el pelo”.

Por eso mismo, Greeicy le volvió a preguntar si quería que le cortaran el cabello y él dijo que no, por lo que la artista le dijo que cuando él se quisiera cortar el pelo, ella lo apoyaría.

Greeicy reveló lo que Kai dijo cuando le preguntaron por su cabello. (Foto: Canal RCN)

Con esta respuesta, fue más que claro que los padres de Kai respetan las decisiones del menor y les responde a sus seguidores sobre la pregunta que más les hacen.

¿Greeicy Rendón y Mike Bahía han dicho por qué no revelan el rostro de su hijo?

Greeicy respondió a fans por qué no le corta el cabello a su hijo Kai. (Foto: Canal RCN)

Los cantantes reciben constantes preguntas sobre su paternidad y maternidad, pues además del corte del cabello de Kai, a los artistas les han preguntado por qué no dejan ver el rostro del menor.

Ellos no han hablado públicamente sobre el tema, pero se entiende que quieren proteger la privacidad del niño, más cuando ellos son figuras públicas.