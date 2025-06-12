Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Flaco Solórzano confesó la razón por la que no ha querido participar en MasterChef Celebrity

Fernando Solórzano confesó que ha recibido distintas invitaciones para MasterChef, pero ha preferido rechazarlas.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Fernando Solórzano reveló que en más de una ocasión lo han buscado para MasterChef Celebrity.
Fernando Solórzano reveló que varias veces lo han invitado a participar en MasterChef Celebrity. Foto: Canal RCN

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano fue uno de los personajes que más llamó la atención en La casa de los famosos Colombia 2025. El actor forjó una gran amistad con varios participantes y se destacó por su creatividad y visión a la hora de crear secciones.

Artículos relacionados

El actor caleño llegó muy lejos en el reality y terminó quedando fuera tras una cerrada votación con Emiro Navarro. El balance para él fue muy positivo, tanto, que ahora su pareja quiere probar el reto de La casa de los famosos.

Lorena Altamirano consiguió un cupo para el reality y espera cumplir un destacado papel, como ya lo hizo su futuro esposo.

Pero dejando de lado La casa de los famosos, ‘El Flaco’ ya piensa en lo que será su 2026. Además de estar atento a lo que ocurra con su pareja en la mencionada competencia, ya visualiza algunos proyectos.

¿Por qué El Flaco Solórzano le tiene miedo a MasterChef Celebrity?

Solórzano tiene planeado llevar al teatro un pódcast que nació junto a Jorge Rausch, en el que ambos hablan abiertamente de los hombres maduros, de los retos que afrontan y de las etapas que llegan. Asimismo, quiere seguir inmerso en la televisión y el cine, aunque ahora como productor y escritor.

El Flaco Solórzano tuvo un destacado papel en la segunda temporada de La casa de los famosos.
Fernando Solórzano logró entrar al Top 10 de La casa de los famosos Colombia 2025. Foto: Canal RCN

Y dentro de esos nuevos retos, MasterChef Celebrity podría ser uno, aunque no está tan claro, especialmente, porque el actor manifestó que ya ha recibido invitaciones, pero ha preferido declinarlas.

Me han invitado varias veces, pero a ese (MasterChef) sí me da miedo. En La casa de los famosos la habilidad era mi personalidad, acá es la habilidad es la cocina. No es que sea un ñoño, pero no soy tan habilidoso

Me da vaina no tener las condiciones. Yo le he dicho (a Jorge Rausch) que voy, pero me entreno porque cada vez el nivel es más alto en MasterChef. Yo me puedo hacer mi carne, pero que me pongan a hacer un flan, a hacer un postre; no he hecho un postre en mi vida. Me voy a entrenar a ver…

Artículos relacionados

En definitiva, ‘El Flaco’ Solórzano, pese a sus temores, no descarta una participación en la cocina más famosa del mundo, pero primero quiere prepararse de la mejor manera y su entrenamiento podría comenzar con el mismísimo Jorge Rausch, con quien ha afianzado una gran amistad luego de que ambos se juntaran para hacer un podcast, llamado ‘Andropausicos’.

¿Cómo le fue al Flaco Solórzano en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Fernando Solórzano entró al Top 10 de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual terminó siendo ganada por Altafulla. El caleño se caracterizó por ser analítico y hasta por ser un gran consejero

El actor creó distintas secciones y se ganó la confianza de sus demás compañeros, aunque tuvo hubo algunos roces con Yina Calderón. En la recta final del reality ofició como jefe de campaña de uno de los finalistas y de nuevo sacó a relucir su inteligencia y visión para proyectar a otro participante.

El Flaco Solórzano se pronunció tras la diferencia de edad con Lorena Altamirano: esto dijo
El Flaco Solórzano ya tiene varios proyectos en mente para el 2026. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

‘El Flaco’, de 62 años, tiene una larga trayectoria actoral. Ha participado en producciones de RCN como, ‘La ley del corazón’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente. Falcao

Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología