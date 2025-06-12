Fernando ‘El Flaco’ Solórzano fue uno de los personajes que más llamó la atención en La casa de los famosos Colombia 2025. El actor forjó una gran amistad con varios participantes y se destacó por su creatividad y visión a la hora de crear secciones.

El actor caleño llegó muy lejos en el reality y terminó quedando fuera tras una cerrada votación con Emiro Navarro. El balance para él fue muy positivo, tanto, que ahora su pareja quiere probar el reto de La casa de los famosos.

Lorena Altamirano consiguió un cupo para el reality y espera cumplir un destacado papel, como ya lo hizo su futuro esposo.

Pero dejando de lado La casa de los famosos, ‘El Flaco’ ya piensa en lo que será su 2026. Además de estar atento a lo que ocurra con su pareja en la mencionada competencia, ya visualiza algunos proyectos.

¿Por qué El Flaco Solórzano le tiene miedo a MasterChef Celebrity?

Solórzano tiene planeado llevar al teatro un pódcast que nació junto a Jorge Rausch, en el que ambos hablan abiertamente de los hombres maduros, de los retos que afrontan y de las etapas que llegan. Asimismo, quiere seguir inmerso en la televisión y el cine, aunque ahora como productor y escritor.

Y dentro de esos nuevos retos, MasterChef Celebrity podría ser uno, aunque no está tan claro, especialmente, porque el actor manifestó que ya ha recibido invitaciones, pero ha preferido declinarlas.

Me han invitado varias veces, pero a ese (MasterChef) sí me da miedo. En La casa de los famosos la habilidad era mi personalidad, acá es la habilidad es la cocina. No es que sea un ñoño, pero no soy tan habilidoso Me da vaina no tener las condiciones. Yo le he dicho (a Jorge Rausch) que voy, pero me entreno porque cada vez el nivel es más alto en MasterChef. Yo me puedo hacer mi carne, pero que me pongan a hacer un flan, a hacer un postre; no he hecho un postre en mi vida. Me voy a entrenar a ver…

En definitiva, ‘El Flaco’ Solórzano, pese a sus temores, no descarta una participación en la cocina más famosa del mundo, pero primero quiere prepararse de la mejor manera y su entrenamiento podría comenzar con el mismísimo Jorge Rausch, con quien ha afianzado una gran amistad luego de que ambos se juntaran para hacer un podcast, llamado ‘Andropausicos’.

¿Cómo le fue al Flaco Solórzano en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Fernando Solórzano entró al Top 10 de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual terminó siendo ganada por Altafulla. El caleño se caracterizó por ser analítico y hasta por ser un gran consejero

El actor creó distintas secciones y se ganó la confianza de sus demás compañeros, aunque tuvo hubo algunos roces con Yina Calderón. En la recta final del reality ofició como jefe de campaña de uno de los finalistas y de nuevo sacó a relucir su inteligencia y visión para proyectar a otro participante.

‘El Flaco’, de 62 años, tiene una larga trayectoria actoral. Ha participado en producciones de RCN como, ‘La ley del corazón’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.