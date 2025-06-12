Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Flaco Solórzano confesó su mayor temor sobre ver a su prometida en La casa de los famosos

Fernando Solórzano habló con sinceridad sobre lo que piensa de que su futura esposa, Lorena Altamirano, estará en La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Fernando Solórzano dio su sincera opinión sobre su pareja en La casa de los famosos.
Fernando Solórzano dijo qué es eso que más le preocupa sobre ver a su futura esposa en La casa de los famosos Colombia. Fotos: Canal RCN

Lorena Altamirano, prometida de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, es una de las habitantes ya confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2026. La actriz superó a Juliana Casali, Naty Ortiz, Margarita Amado, Kalua Duarte y Catherine Mira en la votación del grupo seis de aspirantes.

Desde antes de confirmarse su ingreso, Lorena manifestó que la curiosidad la impulsaba a querer participar en el reality. Al ver lo que vivió ‘El Flaco’ en la segunda temporada, sintió el deseo de involucrarse en un reto similar.

Altamirano ganó notoriedad por su belleza y por la cantidad de veces que el actor la nombró estando en competencia; de hecho, todo un fandom se armó en torno a ella, denominado ‘Team Chanclas’.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, El Flaco Solórzano habló en repetidas ocasiones de Lorena Altamirano.
Estando en La casa de los famosos Colombia, fueron muchas veces las que El Flaco Solórzano mencionó a Lorena Altamirano. Foto: Canal RCN

¿Qué piensa 'El Flaco' Solórzano de la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2026?

Lorena será una de las habitantes del próximo año y su pareja, ‘El Flaco’ Solórzano, ha confesado que no está totalmente tranquilo y hay temores que lo acechan, aun así, dejó claro que desde el principio respaldó a ella y ahora que se dará su participación no será la excepción.

La verdad estoy más asustado que cuando yo iba a entrar, pero mucho más… porque cuando yo estaba decía ‘yo me resuelvo, veré como hago’… pero aquí estaré impotente, como cuando ella estuvo afuera, que me veía a mí, como me atacaban o me decían cosas. Yo soy más calmado, Lorena no es tan calmada. Ella sí es contestataria, es muy competitiva

Siguiendo por esta misma línea, ‘El Flaco’ manifestó que con él ocurría algo totalmente diferente, ya que no se consideraba tan competitivo y muchas veces sintió cierto cansancio al ver que todos los días había algo que hacer.

“Ella es competitiva, no le gusta perder. Me asusta, pero chévere que esté allá y que lo pruebe en carne propia”, agregó.

El actor caleño contó que el mejor consejo que le puede dar a Lorena es que sea prudente al hablar. “La mejor recomendación: prudencia al hablar… porque uno se olvida de las cámaras…”.

Casualidad o no, antes de conocerse que Lorena haría parte de un grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, ‘El Flaco’ decidió pedirle matrimonio a la actriz, con la que ha sostenido una relación de varios años. La pedida de mano se dio en un viaje que hicieron a la ciudad italiana de Venecia.

Lorena Altamirano posa a la cámara sonriente.
El Flaco Solórzano destacó que Lorena Altamirano es mucho más competitiva que él. Foto | Canal RCN.

Solórzano, incluso, manifestó que ya tienen una fecha tentativa para celebrar el matrimonio: sería el 20 de octubre del 2026.

¿Cómo reaccionaría el Flaco Solórzano al ver que le coquetean a su prometida en La casa de los famosos Colombia?

Fernando Solórzano habló de cómo reaccionaría al ver coqueteos de otro participante hacia Lorena Altamirano y dejó clara su posición al respecto.

Miradas van a haber, comentarios van a haber. Ellos no saben que uno los está viendo, que era lo que me pasaba a mí… en el fondo, en el fondo, sí me siento tranquilo. No se va a tirar uno algo en un momento de esos. Si las cosas están mal, están frágiles, pueden ocurrir cosas, pero está uno más tranquilo

“Yo confío en Lorena. Es una mujer leal, tiene una lealtad por encima de todo nivel”, destacó.

Lorena Altamirano y cinco participantes más ya están confirmados para la temporada 3 de La casa de los famosos. Ellos son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Luisa Cortina, Esteban ‘Tebi’ Bernal y Eidevin López.

