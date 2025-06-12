Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos Colombia, soltó directa opinión sobre El Sebastucho

Erick Pabón habló sin filtros del contenido de su colega El Sebastucho, ambos quieren entrar a La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Erick Pabón, El Sebastucho
Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos Colombia, soltó directa opinión sobre El Sebastucho | Foto del Canal RCN.

El reality de La casa de los famosos Colombia vuelve en 2026. Todavía no se han revelado los participantes que entran directo, pero sí han salido los grupos de aspirantes.

Artículos relacionados

¿Qué ha sucedido con el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Se reveló el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Las votaciones para este colectivo se encuentra reñidas, pues se trata de creadores de contenido graciosos que cuentan con un significativo apoyo en redes sociales.

Mientras se cierran las votaciones y el público elige al hombre que quieren ver en el reality en vivo del Canal RCN, varios han sido entrevistados.

Entre lo más nuevo, el influencer Erick Pabón se refirió al contenido que hace su colega conocido en las plataformas digitales como El Sebastucho.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué opina Erick Pabón del contenido de El Sebastucho?

Resulta que El Sebastucho ha sido de los que, por el momento, más apoyo ha tenido para entrar a La casa de los famosos Colombia, así que Erick dio su punto de vista y eso generó comentarios por parte de los internautas.

"Lo que pasa es que la comedia de El Sebastucho es, por ejemplo, las bromas. Entonces, ahora imagínense él haciendo bromas de ese tipo, allá en la casa, donde todo el mundo está al límite", fue la crítica de Erick Pabón a El Sebastucho.

En la conversación que se dio en el espacio de 'Tamo en vivo', Yaya Muñoz, quien es panelista y fue exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recalcó que las bromas pueden ser un buen contenido desde que haya ingenio y creatividad.

Erick Pabón, El Sebastucho
Erick Pabón y El Sebastucho, ambos aspiran ser parte de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

No obstante, también se puso sobre la mesa la situación de que si El Sebastucho hace solo bromas, dado el caso en el que sea habitante del formato de convivencia, puede que sus compañeros se aburran.

"No, pero vean que el encierro hace que la creatividad vuele... Puede que hoy no se le ocurra una cosa, mañana se le pueden ocurrir mil más", finalizó Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

Las votaciones del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 van hasta la tarde del domingo 7 de diciembre. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente. Falcao

Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología