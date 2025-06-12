Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos Colombia, soltó directa opinión sobre El Sebastucho

El reality de La casa de los famosos Colombia vuelve en 2026. Todavía no se han revelado los participantes que entran directo, pero sí han salido los grupos de aspirantes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué ha sucedido con el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Se reveló el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Las votaciones para este colectivo se encuentra reñidas, pues se trata de creadores de contenido graciosos que cuentan con un significativo apoyo en redes sociales.

Mientras se cierran las votaciones y el público elige al hombre que quieren ver en el reality en vivo del Canal RCN, varios han sido entrevistados.

Entre lo más nuevo, el influencer Erick Pabón se refirió al contenido que hace su colega conocido en las plataformas digitales como El Sebastucho.

La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

¿Qué opina Erick Pabón del contenido de El Sebastucho?

Resulta que El Sebastucho ha sido de los que, por el momento, más apoyo ha tenido para entrar a La casa de los famosos Colombia, así que Erick dio su punto de vista y eso generó comentarios por parte de los internautas.

"Lo que pasa es que la comedia de El Sebastucho es, por ejemplo, las bromas. Entonces, ahora imagínense él haciendo bromas de ese tipo, allá en la casa, donde todo el mundo está al límite", fue la crítica de Erick Pabón a El Sebastucho.

En la conversación que se dio en el espacio de 'Tamo en vivo', Yaya Muñoz, quien es panelista y fue exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recalcó que las bromas pueden ser un buen contenido desde que haya ingenio y creatividad.

Erick Pabón y El Sebastucho, ambos aspiran ser parte de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

No obstante, también se puso sobre la mesa la situación de que si El Sebastucho hace solo bromas, dado el caso en el que sea habitante del formato de convivencia, puede que sus compañeros se aburran.

"No, pero vean que el encierro hace que la creatividad vuele... Puede que hoy no se le ocurra una cosa, mañana se le pueden ocurrir mil más", finalizó Yaya Muñoz.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Las votaciones del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 van hasta la tarde del domingo 7 de diciembre. Clic aquí.