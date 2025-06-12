Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle le dio a probar arepa de huevo a Ozuna y esta fue su reacción

Beéle ha aprovechado la visita de Ozuna a Colombia y le dio a probar uno de las arepas más típicas del país: arepa de huevo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El video de Ozuna probando arepa de huevo que Beéle grabó
La reacción de Ozuna al probar la arepa de huevo con Beéle. (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero, Beéle, ha sido noticia en los últimos meses tras convertirse en uno de los artistas colombianos más importantes del momento, pues con su último álbum ‘Borondo’, logró ser el más escuchado en importantes listas musicales.

El artista ha destacado no solo por sus canciones como solista, sino que también ha colaborado con otros cantantes de talla internacional, uno de ellos es Ozuna, con quien se le ha visto muy cercano últimamente.

¿Por qué Beéle y Ozuna han estado tan cercanos en Colombia?

Beéle ha sacado colaboraciones con Ozuna en temas como ‘Frente al mar’, una versión con el toque del artista puertorriqueño y tras generar cercanía gracias a la música, los cantantes se volvieron muy amigos.

Es por eso que, Ozuna fue uno de los invitados en dos fechas del concierto de Beéle en el Movistar Arena, en donde adelantaron que sacarían un álbum juntos y, además, en el concierto cantaron una de las canciones que hacen parte de esta colaboración.

La reacción de Ozuna al probar la arepa de huevo con Beéle
El video de Ozuna probando arepa de huevo que Beéle grabó. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el video que grabó Beéle de Ozuna probando la arepa de huevo?

A través de sus redes sociales, Beéle no ha desaprovechado ninguna oportunidad para mostrar lo que ha hecho en Bogotá, pues hasta confesó que le gusta vivir en la capital del país.

Así mismo, ha revelado que ha compartido tiempo con sus amigos y uno de ellos es Ozuna, el artista de Puerto Rico que ha estado reiterativamente en Colombia visitando a su amigo barranquillero.

Beéle ha atendido bien a Ozuna en Colombia y además de compartir escenarios juntos, el cantante ha sido un buen anfitrión, pues ya le dio de probar uno de los alimentos más típicos del país, como la arepa, pero no cualquiera, sino la arepa de huevo.

¿Cuál fue la reacción de Ozuna al probar la arepa de huevo en Colombia?

Beéle grabó la reacción de Ozuna al probar la arepa de Beéle
Ozuna prueba la arepa de huevo. (Foto: canal RCN)

En sus historias de Instagram del pasado viernes 5 de diciembre, Beéle enfocó a Ozuna, quien estaba con un plato en su mesa sosteniendo en su mano una arepa de huevo, luego de darle muchas probadas.

El barranquillero le preguntó “si estaba buena” y Ozuna asentó con su cabeza y afirmó “está buena”, mientras seguía masticando y al final del video, se ve que sonríe de emoción para el video de su amigo.

