Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Flaco Solórzano se pronunció tras la diferencia de edad con Lorena Altamirano: esto dijo

El Flaco Solórzano rompió el silencio acerca de la diferencia de edad que tiene con su prometida. Hizo esta inesperada confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
El Flaco Solórzano se pronunció tras la diferencia de edad con Lorena Altamirano: esto dijo
¿Qué dijo El Flaco Solórzano de la diferencia de edad con su pareja? | Foto: Canal RCN

Uno de los actores más destacados del país es Fernando Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, quien ha tenido un importante recibimiento por parte del público en los últimos años al ser uno de los actores más destacados del país.

Además, el actor adquirió un importante recibimiento por parte de sus seguidores tras ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, el actor no solo ha acaparado la atención mediática tras la especial propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja, sino que también por hacer varias confesiones acerca de la diferencia de edad que tiene con ella.

Artículos relacionados

¿Qué opina El Flaco Solórzano tras la diferencia de edad que tiene con su pareja?

El Flaco Solórzano fue uno de los invitados especiales en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar?, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos a nivel personal.

Desde luego, el actor abrió su corazón con sus seguidores acerca de la diferencia de edad que tiene con Lorena Altamirano, pues en varias ocasiones, le han hecho comentarios al respecto, expresando lo siguiente:

“Uno siempre tiene dos opciones en la vida. Hay una opción en la que yo iba a asumir mi edad y ella asumir la vida de un hombre de 60 años. Entonces, yo no le quiero quitar a ella la experiencia que quiere vivir”, expresó el actor.

Sin duda, el actor no dudó en abrir su corazón frente a las diferentes enseñanzas que ha tenido a lo largo de su relación con Lorena Altamirano:

“Pero también he asumido cómo es la vida de una persona de 30 años, pues eso me ha hecho ser activo. Aunque no es fácil, todo es cuestión de manejarlo”

Artículos relacionados

¿Quién es Lorena Altamirano, prometida y participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales tras confirmarse la participación de Lorena Altamirano, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

El Flaco Solórzano se pronunció tras la diferencia de edad con Lorena Altamirano: esto dijo
¿Quién es la prometida del actor? | Foto: Canal RCN

Además, Lorena ha demostrado, en los últimos años, que no solo se ha destacado por ser actriz y creadora de contenido digital, sino que también, por su próxima participación en la casa más famosa del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Daniela Álvarez emociona a sus seguidores. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sorprendió al celebrar el Día Mundial de la Discapacidad con un emotivo detalle

Daniela Álvarez celebró el Día Mundial de la Discapacidad con un gesto que inspiró y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?