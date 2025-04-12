El Flaco Solórzano se pronunció tras la diferencia de edad con Lorena Altamirano: esto dijo

Uno de los actores más destacados del país es Fernando Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, quien ha tenido un importante recibimiento por parte del público en los últimos años al ser uno de los actores más destacados del país.

Además, el actor adquirió un importante recibimiento por parte de sus seguidores tras ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, el actor no solo ha acaparado la atención mediática tras la especial propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja, sino que también por hacer varias confesiones acerca de la diferencia de edad que tiene con ella.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Qué opina El Flaco Solórzano tras la diferencia de edad que tiene con su pareja?

El Flaco Solórzano fue uno de los invitados especiales en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar?, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos a nivel personal.

Desde luego, el actor abrió su corazón con sus seguidores acerca de la diferencia de edad que tiene con Lorena Altamirano, pues en varias ocasiones, le han hecho comentarios al respecto, expresando lo siguiente:

“Uno siempre tiene dos opciones en la vida. Hay una opción en la que yo iba a asumir mi edad y ella asumir la vida de un hombre de 60 años. Entonces, yo no le quiero quitar a ella la experiencia que quiere vivir”, expresó el actor.

Sin duda, el actor no dudó en abrir su corazón frente a las diferentes enseñanzas que ha tenido a lo largo de su relación con Lorena Altamirano:

“Pero también he asumido cómo es la vida de una persona de 30 años, pues eso me ha hecho ser activo. Aunque no es fácil, todo es cuestión de manejarlo”

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿Quién es Lorena Altamirano, prometida y participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales tras confirmarse la participación de Lorena Altamirano, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es la prometida del actor? | Foto: Canal RCN

Además, Lorena ha demostrado, en los últimos años, que no solo se ha destacado por ser actriz y creadora de contenido digital, sino que también, por su próxima participación en la casa más famosa del país.