Ignacio Baladán contó por qué decidió no mostrar a su bebé recién nacido

Ignacio Baladán compartió una reflexión sobre la importancia de poner límites en redes sociales cuando hay un bebé en casa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ignacio Baladán abrió el debate: aprender a usar redes es más importante que evitarlas.
Ignacio Baladán abrió el debate: aprender a usar redes es más importante que evitarlas. Foto Canal RCN

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos, compartieron una reflexión que ha generado conversación entre sus seguidores, la necesidad de establecer límites claros cuando se trata de proteger la privacidad de los hijos, especialmente cuando son recién nacidos.

Ambos coinciden en que, aunque poner reglas puede resultar incómodo, es una decisión necesaria en un entorno donde todo se comparte de manera inmediata.

¿Por qué para Ignacio Baladán es tan difícil poner límites incluso entre seres queridos?

Ignacio resaltó que, cuando se es una figura pública, la situación se vuelve aún más compleja, no solo se trata de hacer una solicitud, sino de enfrentar la incomodidad emocional que pueden generar estos límites.

 

Pedir discreción a la familia o al equipo de trabajo puede verse como una señal de desconfianza, cuando en realidad es un gesto de responsabilidad.

Los creadores explicaron que proteger la identidad de un bebé no solo tiene que ver con seguridad digital, sino también con creencias personales, energías o simplemente el deseo de mantener su vulnerabilidad lejos de la mirada masiva.

Para ellos, lo más recomendable es esperar a que los niños crezcan lo suficiente para decidir si quieren o no exponerlos en redes sociales.

¿Cómo afecta la opinión del público según Sebastián Villalobos?

Sebastián compartió una experiencia que sorprendió a muchos, durante un tiempo recibió comentarios juzgándolo por no publicar fotos de su hija.

Algunos seguidores interpretaban su decisión como desinterés, pena o incluso vergüenza, estos mensajes, lejos de motivarlo a compartir más, reforzaron su convicción de mantener la privacidad de la menor.

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres.
Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres. Foto Canal RCN

Sebastián les pidió a sus seguidores reflexionar sobre este tema y comprender que hay decisiones que se toman desde el cuidado y recordó que los juicios desde afuera suelen hacerse sin contexto, basados únicamente en suposiciones.

¿Qué enseñan estas posturas de Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos sobre la crianza digital responsable?

La conversación entre los dos creadores deja al descubierto un tema que cada vez se vuelve más urgente, crianza en la era digital no solo implica educar a los hijos, sino también educar a la familia, al entorno cercano y hasta a los seguidores.

Ignacio Baladán
Ignacio Baladán compartió una reflexión sobre el uso responsable de redes. | Foto del Canal RCN.

Lo que proponen no es desaparecer de las redes ni demonizar la tecnología, sino encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privacidad, reconociendo que un bebé no puede defenderse ni elegir.

Ignacio y Sebastián abren un debate necesario sobre la responsabilidad digital y sobre cómo, detrás de cada publicación, existe una decisión que debería nacer del respeto y la protección, no de la presión social.

