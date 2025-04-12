Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprende al revelar el cambio físico que planea hacerse: "Quiero renovarme"

Yina Calderón confesó la decisión que tomó sobre su físico y el cambio que planea hacerse para este final de año.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reveló lo que se hará
Yina Calderón se sinceró sobre cambio físico que quiere. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en el mundo de la farándula nacional en donde sus publicaciones en redes o comentarios pocas veces pasan por desapercibido.

¿Cuál es el cambio físico que planea hacerse Yina Calderón para fin de año?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia volvió a sus redes sociales tras más de un mes de inactividad por estar participando en programa internacional.

Tras su regreso a Colombia y a sus redes sociales, la influenciadora aseguró que venían varios cambios a su vida y proyecto profesional.

Pero antes de anunciar esos cambios y planes que tenía, quería hacerse unos cambios a nivel físico y personal, ya que quiere un 2026 totalmente renovado.

Año nuevo, vidas nuevas, novio nuevo, amistades nuevas, todo nuevo y look también nuevo.

Yina Calderón reveló el cambio físico que planea hacerse para fin de año. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón decidió hacerse cambio físico para el 2026?

Yina Calderón apareció a través de sus redes sociales para anunciar el cambio físico que planeaba hacerse para este cierre de año, un drástico cambio de look.

La influenciadora aseguró que sentía que su cabello corto ya había cumplido un ciclo tras haber participado en dos realities con ese estilo.

Yina confesó que quería una imagen completamente nueva para el cierre de año y para el inicio del 2026 y por eso se dejó ver junto a su estilista de confianza.

Ya siento que fue la época de mi cabello corto, estuve en dos realities con el cabello corto, quiero hacerme un cambio de look chimba, para renovarme.

Aunque Yina no ha dejado ver el resultado final, adelantó que será un cambio drástico y que espera les guste a sus seguidores.

Quiero renovarme, ya que tengo todo nuevo. Espero les guste.

 

¿Quién es el novio de Yina Calderón?

Yina Calderón al parecer sostiene una relación con el cantante e influenciador de Puerto Rico, Asaf Torres.

La influenciadora y el cantante empezaron una especie de relación dentro de un programa de República Dominicana en donde se dieron varios besos y muestras de cariño.

Aunque todo parece indicar que sostienen algún tipo de relación, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que tengan una relación sentimental o si solo fue algo de reality.

Cabe resaltar que, este mismo cantante boricua estuvo detrás de la influenciadora Karina García en ese mismo programa.

Sofía Avendaño reveló el motivo por el que apoyó a Yina Calderón en La mansión de Luinny
Así fue el apoyo de Sofía Avendaño a Yina Calderón en La mansión de Luinny y la razón que dio. (Foto Canal RCN).
