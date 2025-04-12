Fernando Solórzano y Lorena Altamirano se mandaron a tatuar tras su compromiso: así les quedó

Fernando Solórzano, mejor conocido como 'El Flaco', reveló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? detalles de su relación con Lorena Altamirano y el tatuaje que se hicieron.

¿Cuál fue el tatuaje que se hicieron Fernando Solórzano y Lorena Altamirano?

Fernando Solórzano se comprometió semanas atrás con Lorena Altamirano, con quien sostiene una relación desde hace varios años.

El actor le pidió la mano en medio de un viaje por Europa en donde la sorprendió con un costoso anillo de compromiso en medio de un viaje en una balsa por Venecia.

En el programa ¿Qué hay pa' dañar? el experimentado actor confesó que desde antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia venía contemplando la idea de pedirle matrimonio a Lorena y fue estando allá donde tomó la decisión.

El actor aseguró que el amor que siente por la también actriz es demasiado grande y que la diferencia de edad entre ambos nunca ha sido un problema, por el contrario los ha hecho crecer a los dos.

Algo curioso que reveló Fernando durante la entrevista fue el tatuaje que se mandaron a hacer durante su viaje por Europa luego de comprometerse para toda la vida.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano se tatuaron tras comprometerse. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo les quedó el tatuaje de la chancla a Fernando Solórzano y Lorena Altamirano?

Fernando Solórzano estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en donde logró llegar hasta una parte avanzada de la competencia.

Ahora en 2026 el turno es para Lorena, quien por decisión y votos del público se quedó con un cupo para el reality del Canal RCN.

Algo que marcó el paso del Flaco por La casa de los famosos Colombia y que involucró a Lorena, fue el tema del gusto del actor por usar sandalias o 'chanclas', por lo que surgió una frase famosa en el que le pedían a Lorena que no olvidara enviarle esta prenda a su pareja: "Lorena, las chanclaaas".

Al parecer, esta frase y un grupo detrás de ella de fanáticos marcó a la pareja y por eso decidieron mandarse a tatuar una chancla en su viaje por Europa.

¿Qué opina Fernando Solórzano de la participación de su prometida en La casa de los famosos Colombia?

Fernando Solórzano dejó claro en ¿Qué hay pa' dañar? que su relación con Lorena se basa en la confianza, comunicación y muestras de apoyo en sus sueños.

El actor aseguró que tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Lorena se interesó en poder vivir esta experiencia y cuando le llegó la oferta para ser aspirante él la apoyó por completo.

El Flaco Solórzano dejó claro que apoya a su prometida en este reto laboral y personal, y dejó claro que no teme que su relación se ponga en riesgo.