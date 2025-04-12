Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causa revuelo al revelar la dieta de sus mascotas: "Les cocinan 4 veces al día"

Yeferson Cossio compartió cómo organiza la comida de sus mascotas con dos neveras exclusivas y generó opiniones divididas en redes.

El influenciador colombiano Yeferson Cossio causó revuelo en redes sociales al mostrar las neveras en las que guarda la comida para sus mascotas.

La publicación, que rápidamente se viralizó, abrió un debate entre quienes aplauden su dedicación y quienes cuestionan sus prioridades.

¿Qué mostró en su publicación sobre la comida de sus mascotas?

En el video, Cossio enseñó que tiene dos neveras exclusivas para sus perros, llenas de pollo y carne, siguiendo las recomendaciones de su veterinario.

Con este sistema busca garantizar que la dieta de sus mascotas sea controlada y de calidad, reflejando el nivel de cuidado que les brinda.

“A los perros les compro no sé cuántos millones de pollo al mes”, expresó Yeferson Cossio en su publicación.

¿Por qué la publicación de las neveras con la comida de las mascotas de Yeferson Cossio generó opiniones divididas entre los internautas?

Las reacciones de los internautas fueron diversas: algunos destacaron el amor y compromiso de Cossio con los animales, recordando que desde hace años se ha dedicado a rescatarlos y apoyarlos.

Otros, en cambio, lo criticaron por no dirigir esos recursos hacia personas en situación vulnerable, llegando incluso a comentar que sus perros viven mejor que muchas personas.

Más allá de la polémica, Cossio se ha caracterizado por rescatar animales de todo tipo, desde perros y gatos hasta especies silvestres.

Su labor ha reforzado la imagen de un influenciador que utiliza su alcance para visibilizar el cuidado y la protección animal, aunque no siempre esté exento de controversia.

En este caso, el cuidado extremo hacia sus mascotas abrió un debate sobre sus prioridades sociales y el estilo de vida que lleva.

Para algunos, la forma en que Cossio alimenta a sus mascotas es una muestra de exceso y desconexión con las realidades del país.

Aunque su dedicación hacia los animales ha sido reconocida en múltiples ocasiones, pues ha rescatado y apoyado a decenas de ellos, incluso en situaciones de maltrato o abandono.

Lo que para Cossio es un acto de cuidado hacia sus mascotas, para la audiencia se transforma en desigualdad y en la poca responsabilidad de las figuras públicas en la sociedad.

