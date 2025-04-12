Así reaccionó Vanessa Pulgarín al ver a presentadora de TV que trató de imitar su pasarela de Miss Universo

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, mostró su reacción al ver cómo una presentadora de TV internacional intentó imitar su pasarela de Miss Universo, aunque no logró hacerlo correctamente.

¿Cuál fue la reacción de Vanessa Pulgarín al ver a presentadora de TV imitar su pasarela de Miss Universo?

La antioqueña Vanessa Pulgarín continúa siendo sensación en redes sociales tras su participación en la 74.ª edición del certamen, donde sus impactantes pasarelas han inspirado a varios fans a intentar imitar su estilo.

Vanessa Pulgarín en su desfile de traje de playa en la 74.ª edición de Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Precisamente por eso, la reina colombiana compartió en sus historias de Instagram un video en el que la presentadora y reina de belleza nicaragüense Gaby Cocaa intenta recrear su pasarela mientras baja unas escaleras, pero termina rodando accidentalmente por ellas.

Entre risas, Gaby escribió: "Según yo, iba a bajar las escaleras como Miss Colombia", acompañado de un emoji de risa.

Al ver la escena, Vanessa no dudó en responderle, reposteándolo con humor y sorpresa, asegurándole que esperaba que estuviera bien tras la caída.

¿Cómo reaccionó Gaby Cocaa a la respuesta de Vanessa Pulgarín sobre su pasarela?

La joven modelo se emocionó tanto que Miss Universe Colombia le respondiera y decidió compartirlo con sus más de catorce mil seguidores de Instagram.

Buenos días, amanecí con un repost y comentario de nuestra Miss Colombia", escribió Gaby.

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, logró destacarse por su excelente pasarela en traje de playa en Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

¿Quién es Gaby Cocaa?

Según se aprecia en su perfil de Instagram, Gaby Cocaa es una reconocida presentadora de televisión que ha participado en varios concursos de belleza, entre ellos el Wonderful Teen International, donde obtuvo el segundo lugar representando a Nicaragua.

Además, se ha consolidado como una destacada modelo para prestigiosas marcas de productos de belleza y bebidas en su país natal.

El video en el que imitó la pasarela de Vanessa se volvió tan viral que hoy Gaby es reconocida no solo por su cariño por los concursos de belleza, sino también por su espontaneidad y el buen humor con el que comparte cada experiencia con sus seguidores.