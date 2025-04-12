Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Vanessa Pulgarín al ver a presentadora de TV que trató de imitar su pasarela de Miss Universo

Vanessa Pulgarín ha compartido con sus fans la reacción que tuvo al ver a presentadora de TV imitando su pasarela de Miss Universo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vanessa Pulgarín reaccionó a video de presentadora de TV que imitó su pasarela de Miss Universo
Vanessa Pulgarín reaccionó a video de presentadora de TV que imitó su pasarela de Miss Universo. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, mostró su reacción al ver cómo una presentadora de TV internacional intentó imitar su pasarela de Miss Universo, aunque no logró hacerlo correctamente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Vanessa Pulgarín al ver a presentadora de TV imitar su pasarela de Miss Universo?

La antioqueña Vanessa Pulgarín continúa siendo sensación en redes sociales tras su participación en la 74.ª edición del certamen, donde sus impactantes pasarelas han inspirado a varios fans a intentar imitar su estilo.

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín en su desfile de traje de playa en la 74.ª edición de Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Precisamente por eso, la reina colombiana compartió en sus historias de Instagram un video en el que la presentadora y reina de belleza nicaragüense Gaby Cocaa intenta recrear su pasarela mientras baja unas escaleras, pero termina rodando accidentalmente por ellas.

Entre risas, Gaby escribió: "Según yo, iba a bajar las escaleras como Miss Colombia", acompañado de un emoji de risa.

Al ver la escena, Vanessa no dudó en responderle, reposteándolo con humor y sorpresa, asegurándole que esperaba que estuviera bien tras la caída.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Gaby Cocaa a la respuesta de Vanessa Pulgarín sobre su pasarela?

La joven modelo se emocionó tanto que Miss Universe Colombia le respondiera y decidió compartirlo con sus más de catorce mil seguidores de Instagram.

Buenos días, amanecí con un repost y comentario de nuestra Miss Colombia", escribió Gaby.

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, logró destacarse por su excelente pasarela en traje de playa en Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Artículos relacionados

¿Quién es Gaby Cocaa?

Según se aprecia en su perfil de Instagram, Gaby Cocaa es una reconocida presentadora de televisión que ha participado en varios concursos de belleza, entre ellos el Wonderful Teen International, donde obtuvo el segundo lugar representando a Nicaragua.

Además, se ha consolidado como una destacada modelo para prestigiosas marcas de productos de belleza y bebidas en su país natal.

El video en el que imitó la pasarela de Vanessa se volvió tan viral que hoy Gaby es reconocida no solo por su cariño por los concursos de belleza, sino también por su espontaneidad y el buen humor con el que comparte cada experiencia con sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Daniela Álvarez emociona a sus seguidores. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sorprendió al celebrar el Día Mundial de la Discapacidad con un emotivo detalle

Daniela Álvarez celebró el Día Mundial de la Discapacidad con un gesto que inspiró y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?