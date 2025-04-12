Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo conmovió con un mensaje para Tatán Mejía: "por prestarme tantas veces tus ojos"

Maleja Restrepo compartió un emotivo video donde agradece a Tatán Mejía por su apoyo constante y su importante papel dentro del hogar y la crianza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tatán y sus hijas prepararon una manualidad escolar que enterneció a todos.
Tatán y sus hijas prepararon una manualidad escolar que enterneció a todos. Foto Canal RCN

Maleja Restrepo publicó un mensaje donde muestra cómo su esposo, Tatán Mejía, se involucra en los momentos cotidianos del hogar, especialmente en aquellos que fortalecen el aprendizaje y la creatividad de sus hijas.

Mostrando el compromiso que el padre asume en cada aspecto de la vida familiar, desde lo académico hasta lo emocional, y para Maleja, este gesto fue suficiente para detener su día y expresarle públicamente la profunda admiración que siente por él.

¿Por qué el video de Maleja Restrepo conmovió tanto a los seguidores?

El mensaje del video resalta el enorme valor de las pequeñas acciones, y Maleja escribió varias frases que aparecían sobre el video, entre ellas una que capturó la atención.

“Tu amor viene de convertir algo ordinario en extraordinario”.

Con estas palabras, la actriz quiso mostrar que lo que para otros es una simple tarea del colegio, para su familia se convierte en una oportunidad para crear recuerdos y fortalecer el vínculo entre padres e hijas.

No es la primera vez que ambos comparten rutinas del hogar, momentos graciosos o reflexiones sobre la vida en pareja, elementos que los han posicionado como una de las más estables y queridas dentro del entretenimiento colombiano.

¿Qué revela este gesto de Maleja Restrepo sobre el rol de Tatán como padre?

Tatán Mejía no solo participa, se involucra con amor, paciencia y creatividad, se le ve explicando, ayudando, cortando materiales y motivando a sus hijas para completar el proyecto escolar.

Maleja destacó el apoyo incondicional que Tatán le ha dado durante años.
Maleja destacó el apoyo incondicional que Tatán le ha dado durante años. (Foto: Canal RCN)

Así lo evidenció el cierre del video, donde una de las niñas realiza una exposición del cuerpo humano completamente en inglés, demostrando el nivel de formación y habilidades que han logrado gracias al acompañamiento constante en casa.

¿Cómo fortalece este momento la imagen pública de Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

Maleja y Tatán han sabido consolidar una presencia digital que combina humor, cotidianidad y reflexión, esta publicación se suma a los contenidos que muestran el lado más humano de su relación, dos adultos que se eligen todos los días, que se apoyan en los retos y que celebran juntos los logros de sus hijas.

Maleja Restrepo dejó ver el gesto más bello de Tatán con sus hijas.
Maleja Restrepo dejó ver el gesto más bello de Tatán con sus hijas.(Foto: Canal RCN)

Para sus seguidores, este video no solo es una muestra de amor, sino también un recordatorio de que las relaciones se construyen con gestos sencillos, paciencia y presencia real.

