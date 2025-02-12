Vanessa Pulgarín vive un momento único abrazando a un gigante elefante en Tailandia, así se ve

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, se dio unas merecidas vacaciones tras su participación en Miss Universo.

A través de redes sociales, la reina de todos los colombianos dejó ver que se tomó un descanso después de haber estado concursando en el certamen de belleza más importante del mundo.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Cuál es la foto de Vanessa Pulgarín abrazando a un elefante?

Vanessa Pulgarín estuvo en Tailandia, lugar donde fue la edición 74 de Miss Universo, así lo demostró mediante un exótico post en Instagram, red social en la que ya tiene más de 900 mil seguidores acumulados, y llamó el interés porque apareció con un gigante elefante y más.

Entre fotografías y videos, Vanessa Pulgarín demostró su descanso en Pataya, Tailandia. Como se mencionó, la primera fotografía es de ella abrazando a un elefante, luego derrochó belleza en la piscina con su ejercitada figura.

Vanessa Pulgarín desfilando en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Asimismo, Miss Universe Colombia subió un video como turista caminando por un ecosistema natural, demostrando su versatilidad.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

"Tailandia se me quedó en el alma, me vas a hacer mucha falta... Su energía, su gente, sus colores y todo lo que viví. Hay experiencias que no se explican, solo se sienten, y esta fue una de ellas. Gracias", escribió Pulgarín.

Así las cosas, una vez más la colombiana enamoró en las plataformas digitales y aprovechó para decirle adiós al país sede de Miss Universo de este año 2025.

¿Qué reacciones generó las fotos de Vanessa Pulgarín en Tailandia?

Luego de que la reina de belleza subió sus fotos, la publicación se inundó de comentarios halagándola y destacando su porte, puesto que varios escribieron que pudo no haber obtenido la corona universal, pero algo que jamás le van a poder quitar será su presencia escénica.

De igual manera, recalcaron el orgullo que sienten por la modelo paisa, pues dejó en alto al país en el certamen de belleza.

Coronación de Vanessa Pulgarín como la reina de Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo

En adición, hubo tailandeses que le escribieron a la colombiana que las puertas de su país están abiertas para cuando ella desee volver.