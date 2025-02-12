Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín vive un momento único abrazando a un gigante elefante en Tailandia, así se ve

Vanessa Pulgarín se despidió de Tailandia y lo hizo con fotos en las que no está sola, sino abrazando a un grande de la naturaleza.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín vive un momento único abrazando a un gigante elefante en Tailandia | Foto del Canal RCN y Freepik.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, se dio unas merecidas vacaciones tras su participación en Miss Universo.

A través de redes sociales, la reina de todos los colombianos dejó ver que se tomó un descanso después de haber estado concursando en el certamen de belleza más importante del mundo.

¿Cuál es la foto de Vanessa Pulgarín abrazando a un elefante?

Vanessa Pulgarín estuvo en Tailandia, lugar donde fue la edición 74 de Miss Universo, así lo demostró mediante un exótico post en Instagram, red social en la que ya tiene más de 900 mil seguidores acumulados, y llamó el interés porque apareció con un gigante elefante y más.

Entre fotografías y videos, Vanessa Pulgarín demostró su descanso en Pataya, Tailandia. Como se mencionó, la primera fotografía es de ella abrazando a un elefante, luego derrochó belleza en la piscina con su ejercitada figura.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín desfilando en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Asimismo, Miss Universe Colombia subió un video como turista caminando por un ecosistema natural, demostrando su versatilidad.

"Tailandia se me quedó en el alma, me vas a hacer mucha falta... Su energía, su gente, sus colores y todo lo que viví. Hay experiencias que no se explican, solo se sienten, y esta fue una de ellas. Gracias", escribió Pulgarín.

Así las cosas, una vez más la colombiana enamoró en las plataformas digitales y aprovechó para decirle adiós al país sede de Miss Universo de este año 2025.

 

¿Qué reacciones generó las fotos de Vanessa Pulgarín en Tailandia?

Luego de que la reina de belleza subió sus fotos, la publicación se inundó de comentarios halagándola y destacando su porte, puesto que varios escribieron que pudo no haber obtenido la corona universal, pero algo que jamás le van a poder quitar será su presencia escénica.

De igual manera, recalcaron el orgullo que sienten por la modelo paisa, pues dejó en alto al país en el certamen de belleza.

Vanessa Pulgarín
Coronación de Vanessa Pulgarín como la reina de Colombia | Foto del Canal RCN.

En adición, hubo tailandeses que le escribieron a la colombiana que las puertas de su país están abiertas para cuando ella desee volver.

